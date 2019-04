È uscito il nuovo volantino Euronics fino al 10 Aprile. Tantissime offerte da non perdere su elettrodomestici, Smart TV e smartphone. Tra i prodotti più attesi c’è l’ultimo uscito Huawei P30 e P30 PRO, in offerta da Euronics a partire da 799€ pagabili in comode rate. Nel nuovo volantino Euronics di Aprile ritorna anche il tasso zero, con la prima rata a settembre e pagamenti dilazionati in 20 mesi. Un’ottima occasione se avete intenzione di rinnovare i vostri elettrodomestici o farvi un piccolo regalo tech. Ecco le offerte del volantino Euronics fino al 10 Aprile.

Volantino Euronics fino al 10 Aprile: incredibile 3 X 2

Le offerte Euronics fino al 10 Aprile iniziano con l’incredibile 3 X 2. Acquistando 3 prodotti s scelta per una spesa di almeno 999€, il meno caro è in regalo. Il nuovo flyer inizia con le offerte smartphone: Galaxy A6+ è in offerta a 229€ mentre il Galaxy J4+ a 149€. Huawei P Smart è in promozione nel nuovo volantino Euronics a 159 euro mentre iPhone 6S Plus è in promozione a 379€. Se invece volete regalarvi un modello top di gamma c’è il nuovissimo Samsung Galaxy S10 con infinity display e condivisione di ricarica wireless a 779€.

Un altro smartphone appena uscito è l’attesissimo Huawei P30, in offerta a 799€. Tra le altre offerte Euronics ci sono anche tantissimi notebook. Acer a315 con processore AMD Ryzen 5 è in promozione a 499€ mentre il Notebook Asus BRO48T è in vendita a 599€. Il prezzo più piccolo è del Notebook HP Stream 14, scontato a 199€. Se invece volete un modello ALL IN ONE, HP snow White è in offerta nel volantino Euronics a 549€.

Volantino Euronics fino al 10 Aprile: fino a 700€ di rimborso

Continuano le offerte Euronics con un’altra interessante promozione. Si può ricevere fino a 700 euro di rimborso acquistando un televisore Samsung valido per la Promozione Extraterrestre. È necessario acquistare online o in un punto vendita aderente all’iniziativa uno dei TV Samsung selezionati fino al 7 Aprile. Dopodichè bisogna registrare la TV entro il 22 Aprile sul sito Samsung e si riceverà il rimborso entro 45 giorni lavorativi dall’email di convalida.

[Foto: https://catania.liveuniversity.it]