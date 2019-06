Volantino Eurospin, offerte dal 27 Giugno fino al 7 Luglio

Il nuovo volantino Eurospin fino al 7 Luglio è finalmente online ed è ricco di offerte. Nel nuovo flyer l’iniziativa “la festa della birra” propone tantissime tipologie di birra per far contenti i veri appassionati. Nel nuovo volantino Eurospin fino al 7 Luglio troviamo anche lo speciale gelati, con tante referenze scontate. Dal 27 Giugno inoltre si potranno acquistare tantissimi prodotti del “Giro tra i sapori di strada”, come arancini, noodles, wrap e cibi pronti. La linea prime pappe è scontata del 20% e da giovedì ci sono tante offerte anche sui prodotti non food, che questa settimana sono dedicati alla casa e in particolare al bagno.

Volantino Eurospin 27 Giugno-7 Luglio: il cibo di strada

Nel nuovo volantino Eurospin fino al 7 Luglio troviamo i prodotti tipici del cibo di strada. Perfetti da abbinare a quelli della Festa della Birra, come ad esempio la Radler a 0.39 euro oppure la birra Cortes a 0.65€. se siete amanti del cibo di strada non potete perdere le offerte del nuovo volantino fino al 7 Luglio. Per iniziare ci sono i panzerotti pugliesi a 1.49€ e gli arancini al ragù a 1.49€. Per i più golosi ci sono i bocconcini bacon e provola a 1.49€ e i wrap assortiti a 1.89€. Non mancano poi Noodles, riccioli di mais e l’aranciata amara perfetta come accompagnamento.

Per quanto riguarda le altre offerte del volantino Eurospin, la pasta di semola dei Tre Mulini è in offerta a 0.49€. Il pane di segale è in promo a 0.89€ mentre il tonno all’olio vegetale a 1.89€. Tante offerte anche sui prodotti per la colazione, biscotti petit e plumcake sono in promo a 0.99€. I frollini al grano saraceno sono in promo da Eurospin a 1.49€. La carta igienica è in offerta a 1.99€ e i croccantini per gatto Radames a 1.59€.

Volantino Eurospin 27 Giugno-7 Luglio: offerte non food

Nel nuovo volantino Eurospin fino al 7 luglio ci sono tante offerte anche sui prodotti per la casa. Tanti mobili per il bagno a partire da 15 euro, tappeti e dispenser per sapone liquido. Accappatoi nido d’ape a 9.99€, ceste portabiancheria a 9 euro e asciugacapelli Remington a 16 euro. Nei punti vendita Eurospin è possibile acquistare anche tanti piccoli elettrodomestici per la casa, come l’aspirabriciole, il lavapavimenti e la zanzariera. Da lunedì primo 1° luglio ci saranno anche tanti accessori per l’auto.

