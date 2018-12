Volantino Expert di Natale, tutte le offerte

Il volantino Expert di Natale è arrivato ormai da qualche giorno. Tanti sconti e promozioni nel nuovo flyer natalizio, e tante idee per fare gli ultimi regali di Natale ad amici e parenti. Quest’anno tra le tante offerte natalizie c’è anche l’operazione Natale Vincente. Per tutti i clienti che spendono almeno 399€ nei punti vendita Expert c’è la possibilità di vincere tanti prodotti. Tra i premi che ci si può aggiudicare troviamo anche molte idee regalo, come la macchinetta per il caffè Lavazza a Modo Mio o il cellulare Samsung Galaxy S9. Un motivo in più per fare i regali di Natale da Expert.

Volantino Expert di Natale, offerte valide dal 12 al 24 dicembre

Nel volantino Expert di Natale, oltre a tanti prodotti scontati, c’è anche il finanziamento a tasso zero in 20 rate. Un’ottima occasione per acquistare qualche regalo di Natale e pagarlo in comode rate. Ma andiamo alle offerte natalizie presenti nel flyer di dicembre. Per quanto riguarda gli smartphone Apple troviamo iPhone 6S, XR, XS Max ed XS a prezzi davvero scontati. Samsung invece ha diverse offerte soprattutto per i modelli top di gamma e quelli usciti ultimamente. Ad esempio, il Samsung Galaxy Note 9 in offerta a 999€. Nel volantino Expert di Natale in offerta anche il Samsung Galaxy A7, A6, J4+, A8 e J6. Insomma, c’è uno smartphone per tutti i gusti.

Oltre agli smartphone, tra le offerte natalizie Expert troviamo anche diversi modelli di Smart TV. Se volete regalare o regalarvi un televisore nuovo, il Samsung 50″ 4K HDR è in offerta a soli 399€. Se invece avete bisogno di un televisore più piccolo e più economico, il Samsung Ultra HD 4K è la soluzione che fa per voi, in sconto a 249€. Nel volantino Expert di Natale ci sono anche diverse idee regalo per gli amanti del gaming, tanti notebook a partire da 249€, ma anche cuffie, speaker, fotocamere e tablet. Anche il reparto piccoli e grandi elettrodomestici è ricco di offerte di Natale. Lavastoviglie Electrolux a 259€ e tante lavatrici a partire da 359€. Ma anche tanti frigoriferi per tutte le tasche, dai modelli Zoppas a 279 euro agli ultra moderni Miele a 999€.

Il concorso a premi del volantino Expert di Natale

Oltre ai tanti prodotti scontati, nel volantino Expert di Natale troviamo anche un interessante concorso a premi. Per ogni acquisto di almeno 399€ nei punti vendita Expert si possono vincere speaker wireless, scope elettriche, macchine espresso, Samsung Galaxy J4+. Tutto questo tramite la formula cartolina gratta e vinci.

Inoltre, i titolari della Carta My Expert possono partecipare a un’ulteriore estrazione finale che mette in palio Samsung Galaxy S9 e Jeep Renegade My 19 Limited 1.0 BZ 120 CV. Chi vuole aumentare ancora di più le possibilità di vincita può acquistare i prodotti che fanno parte dei marchi sponsor, che sono indicati nelle prime pagine del volantino di Natale Expert.

[Foto: www.smartworld.it]