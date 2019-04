È uscito il nuovo volantino Expert fino al 14 Aprile con tante offerte su elettrodomestici e prodotti hi-tech. Le offerte del nuovo flyer riguardano anche Smart TV, notebook e smartphone, tra cui l’attesissimo Galaxy S10. Il volantino si intitola “Maxi sconto e Mini rata” ripropone il tasso zero in 20 o 30 mesi ed è valido dal 28 Marzo al 14 Aprile. Tra le promozioni più interessanti troviamo diversi modelli di smartwatch, tablet e tantissimi televisori con rate a partire da 16€ al mese. Inoltre, prenotando il Galaxy Tab S5e si ricevono in omaggio le cuffie wireless AKG Y500.

Volantino Expert fino al 14 Aprile, offerte smartphone

Nel nuovo volantino Expert fino al 14 Aprile ci sono tantissime offerte smartphone. In prima pagina troviamo gli sconti Expert online più interessanti: il TV LED LG ultra HD 4K a 349 euro, lo smartphone Huawei P Smart a 139€ e il Notebook HP 15 a 449 euro. Per quanto riguarda le promozioni smartphone, è disponibile nei punti vendita il tanto atteso Galaxy S10 in vendita a 929€. Sempre restando nella categoria Samsung, J4+ è in offerta da Expert a 149€ mentre Galaxy J6+ a 179€. Honor 10 Lite è in promozione a 219 euro e LG Q7 è scontato a 199€.

Nel nuovo volantino Expert troviamo anche Samsung Galaxy A9 a 499€ mentre il prezzo più piccolo è di Honor 7A, in vendita a 99€. Se invece volete acquistare uno smartphone top di gamma, da Expert avete un’ampia scelta. iPhone XR da 64 GB o Galaxy Note 9 a 899€. Anche Wiko propone tante offerte interessanti, tra cui View 2GO a 139 euro e Wiko View Max a 139€. Tra le offerte Expert del nuovo flyer troviamo anche lo smartwatch Nokia a 99 euro.

Volantino Expert fino al 14 Aprile, Smart TV e Notebook

Nel nuovo volantino Expert fino al 14 Aprile ci sono anche tantissime offerte sulle Smart TV e i Notebook. iMac con schermo da 21,5” è in offerta a 1.099€ mentre il Mac Book Pro è scontato a 1.349€, con possibilità di 30 mini rate da 45 euro al mese. Il notebook Acer Nitro 5, con schermo full HD e tastiera retro illuminata è in promozione a 1.199.

Tra le offerte Expert di Aprile ci sono anche le Smart TV, tra cui LG Oled TV a 1.999€ con inclusi 6 mesi gratuiti di serie TV su Now Tv. La TV Philips Oled Ultra HD 4K è in promozione a 1.399€ mentre Samsung da 49” Ultra HD 4K è in vendita in tutti i punti vendita Expert a 999€ o 30 rate da 33 euro. Il prezzo più piccolo è dell’Hi Sense 50” Ultra HD 4K a 349 euro.

[Foto: www.smartworld.it]