Volantino Expert, offerte dal 17 al 30 gennaio

Il nuovo volantino Expert arriva con tante promozioni valide dal 17 al 30 gennaio. I saldi arrivano anche nei punti vendita Expert, con tantissime offerte valide sia online che nei punti vendita del marchio. L’operazione “Fuori tutto”, che era iniziata i primi di gennaio continua con tanti sconti su una selezione di prodotti. Alcuni di questi fanno parte del precedente volantino Expert, mentre altri sono delle new entry. Nel nuovo flyer troviamo come sempre diversi modelli di smartphone, Smart Tv e notebook. Vediamo le offerte più convenienti del nuovo volantino Expert di gennaio.

Nuovo volantino Expert, continua il “Fuori Tutto”

Continua l’operazione Fuori Tutto nel nuovo volantino Expert. Le offerte del Flyer sono valide fino alla fine di gennaio, e ci saranno anche diversi articoli del volantino precedente. Per quanto riguarda la categoria smartphone, nella prima pagina del volantino Expert troviamo il Galaxy A6 a 229€. Tra i top di gamma della casa coreana, il Galaxy S9 + a 649€ e l’ultimo uscito Galaxy A7 a 299€. Per quanto riguarda invece il comparto Notebook il prezzo più basso è di 279€ per un Asus fino ad arrivare a 849€, sempre modello Asus ma più performante.

Nella prima pagina del volantino Expert troviamo un notebook HP molto interessante a 449€ con processore AMD Ryzen 3 2200U con grafica Vega 3, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Diversi modelli di Smart TV nel nuovo volantino Expert. Il modello più scontato è il Sony a 449 euro 43″ 4K HDR. Chi ha un budget più ristretto può optare per i modelli più economici, come Sony e Samsung disponibili in varie fasce di prezzo (dai 350 euro in su).

Elettrodomestici in offerta nel volantino Expert di gennaio

Nel nuovo volantino Expert di gennaio troviamo anche tanti elettrodomestici a prezzi davvero vantaggiosi. A partire dalla scopa elettrica Dyson, scontata del 23% in offerta a 329 euro. Tantissimi sconti anche sui frigoriferi, dal 25% al 40%. Se invece avete bisogno di rinnovare la vostra lavatrice, tra le offerte Expert di gennaio potete trovare tantissime offerte. Lavatrici Whirpool a 349 euro o Candy a 399 euro, il prezzo imperdibile è per l’asciugatrice Bosch con condensatore autopulente a 599 euro, scontata del 20%.

Nel volantino Expert di gennaio è possibile richiedere varie tipologie di finanziamento. I pagamenti possono essere dilazionati in 10 o 20 mesi con il tasso zero.

[Foto: www.smartworld.it]