È arrivato il nuovo volantino Idea Bellezza fino al 24 Marzo. La nota catena di profumerie specializzata nella vendita di cosmetici e prodotti per l’igiene personale propone una serie di sconti imperdibili. Le offerte Idea Bellezza dal 1 al 24 Marzo sono valide sia nei punti vendita fisici che nello shop online. Per quanto riguarda gli acquisti online, sono valide le stesse offerte del volantino e le spese di spedizione sono gratuite sopra i 50 euro. Nei prossimi giorni sarà attiva anche una promozione per la festa del Papà: acquistando un prodotto Nivea Man si riceverà in regalo un dopobarba 2 in 1 rinfrescante e protettivo da 30 ml. Ecco le offerte del volantino Idea Bellezza fino al 24 Marzo.

Volantino Idea Bellezza fino al 24 Marzo: omaggio Festa del Papà

Il volantino Idea Bellezza fino al 24 Marzo è ricco di offerte sui prodotti makeup e di igiene personale. La prima pagina del volantino è dedicata alla promozione festa del papà, che sarà martedì 19 Marzo. Se si acquista un prodotto Nivea si potrà ricevere in regalo un dopobarba. Nel nuovo flyer ci sono anche altre offerte sul marchio Nivea Uomo: l’after shave Nivea Men è in offerta a 3,99€ e la crema mani a 2,49€. Tra i profumi in offerta nel nuovo volantino Idea Bellezza troviamo Davidoff Cool Water da uomo a 39,95€, Laura Biagiotti Roma Uomo a 49,95€ e Roberto Cavalli Silver Essence a 39,95€. Se state cercando un’idea regalo per la Festa del Papà, l’eau de toilette Byblos è in offerta a 8,95€ mentre i prodotti Capucci Uomo sono scontati a partire da 3,95€.

Nei punti vendita Idea Bellezza si possono acquistare anche tanti profumi da donna a prezzi super convenienti. Tra questi il profumo Trussardi a Way For Her a 17€ oppure Byblos Eau de Toilette a 8,95€. L’Eau de Parfum Roberto Cavalli Donna è in offerta nel nuovo volantino Idea Bellezza a 39,95€. Nel nuovo flyer troviamo anche i prodotti Collistar Uomo a prezzi interessanti. La crema Collistar idratazione totale per il viso e contorno occhi è in offerta a 23,90€ mentre l’antirughe rivitalizzante uomo a 29,90€. Tra i prodotti scontati c’è anche il siero Collistar attivi puri al collagene a 26,90€.

Volantino Idea Bellezza fino al 24 Marzo: offerte cosmetici

Nel nuovo volantino Idea Bellezza ci sono anche tanti cosmetici in offerta. Il nuovissimo mascara L’Oreal Unlimited è scontato a 9,95€ e l’eye liner Rimmel a 8€, per uno sguardo davvero favoloso. Il fondotinta Revlon Full Cover promette una copertura totale ed è in offerta da Idea Bellezza a 10,95€. Se invece desiderate una base viso più leggera il fondotinta Deborah City Defence è in offerta a 7,95€.

La maxi Terra Pupa è in promozione a 15,95€ e i blush Astra sono scontati a 2,99€. Un’altra offerta interessante del nuovo volantino Idea Bellezza è quella sui rossetti l’Oreal Color Riche in offerta a 9,95€. Dopo il makeup non dimentichiamoci mai di struccarci e della pulizia del viso. L’acqua micellare Clinians 2 in 1 da 400 ml è promozione a soli 2,45€.

[Foto: www.centroleginestre.it]