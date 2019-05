Volantino Idea Bellezza, offerte fino al 26 Maggio

È uscito il nuovo volantino Idea Bellezza fino al 26 Maggio, con tante offerte sui prodotti per la cura del corpo e la cosmesi. Nel nuovo flyer troviamo tante offerte e idee regalo per la Festa della Mamma, che quest’anno sarà domenica 12 Maggio. Le offerte Idea Bellezza sono valide sia nei punti vendita fisici che nello shop online. Se non avete un negozio vicino potete ordinare i vostri prodotti preferiti dal sito e riceverli comodamente a casa. Inoltre nel nuovo flyer tutti i profumi sono scontati del 20%. Ecco le offerte del nuovo volantino Idea Bellezza fino al 26 Maggio.

Volantino Idea Bellezza fino al 26 Maggio, offerte Festa della Mamma

Nel nuovo volantino Idea Bellezza fino al 26 Maggio ci sono tante promozioni in occasione della Festa della Mamma. Tra queste c’è anche il 20% di sconto su tutti i profumi, tra cui Guess, Burberry, Laura Biagiotti e La Perla. Anche le acque aromatiche Collistar sono scontate, così come le maschere viso in tessuto bio in offerta a 4,90€. Un’altra idea regalo per la mamma potrebbe essere il nuovo rossetto Fluido Collistar, in offerta da Idea Bellezza a 15,90€.

Nel nuovo flyer ci sono anche tantissimi sconti sui prodotti per la cura del corpo. Tra questi troviamo il marchio I Provenzali, con il burro di Karitè in offerta a 6,95€ e lo stick labbra in offerta a 1,95€. Tante offerte anche sui prodotti Omia, nel nuovo volantino Idea Bellezza il sapone intimo è in promozione a 3.95€, stesso prezzo per i deodoranti. L’olio di ricino Face Complex è scontato a 4,95€ mentre lo struccante occhi Garnier è in offerta a 2,65€. Con l’arrivo della bella stagione è il momento di pensare ai solari, la gamma Garnier Ambre Solaire è in offerta da Idea Bellezza a 3.95€.

Volantino Idea Bellezza fino al 26 Maggio, offerte makeup

Tanti prodotti makeup e cosmetici naturali nel nuovo volantino Idea Bellezza fino al 26 Maggio. Revlon Lip Tint è in offerta a 8,90€ mentre i fard Deborah in varie tonalità sono scontati a 7,95€. Sempre del marchio Deborah troviamo il correttore 24 ore perfect a 5,95€ e la matita occhi automatica a 5,95€. Tra le offerte Idea Bellezza troviamo anche gli ombretti Wet and Dry Pupa a 9,90€, stesso prezzo per i mascara Revlon. Il correttore L’Oreal Infaillible è in offerta a 8,90€. Se invece avete voglia di un colorito sano è abbronzato, la terra Astra bronze skin powder è in promozione a 2,95€.

[Foto: www.doveconviene.it]