Volantino IperCoop dal 14 al 27 Febbraio, tutte le offerte

Il nuovo volantino IperCoop dal 14 al 27 Febbraio è online ed è ricco di promozioni su tanti prodotti di gastronomia e articoli per i più piccoli. Le offerte IperCoop sono valide sia nei punti vendita che online sul sito “easy coop spesa online”. Il servizio, attivo in molte città d’Italia, permette di fare la spesa online comodamente da casa e ricevere i prodotti a domicilio. Durante l’acquisto è possibile selezionare giorno e orario di consegna, mentre il pagamento si può effettuare con carta di credito o Paypal. Un’ottima soluzione quando non si ha tempo o voglia di uscire per fare la spesa. Ecco le offerte del nuovo volantino IperCoop dal 14 al 27 Febbraio.

Volantino IperCoop dal 14 al 27 Febbraio, offerte dispensa

Le offerte del volantino IperCoop dal 14 al 27 Febbraio sono davvero interessanti. Oltre alle promozioni sui prodotti freschi di gastronomia, ci sono anche tante occasioni per rifornire la dispensa. Tra i prodotti al 40% di sconto troviamo le fette biscottate Mulino Bianco, la pasta Voiello e il riso Flora. Nei punti vendita IperCoop si possono acquistare anche biscotti Ringo e Nesquik in vari formati, sempre scontati del 40%. Volete fare un regalo di San Valentino ai vostri amici animali? Il cibo umido per gatti Sheba è scontato del 40%. Sempre per quanto riguarda i prodotti per la dispensa, la passata di pomodoro Petti è in sconto a 0,69€ e la polenta classica Valsugana è in vendita a 1,39€.

Nel nuovo volantino IperCoop ci sono anche diversi prodotti a marchio Star, come il pesto Tigullio a 1,45€, il dado classico Star a 0,99€ e il Gran Ragù Star a 1,99€. Le offerte IperCoop più interessanti sono sicuramente il Tonno Nostromo a 1,99€ e la confezione gran risparmio del tonno Rio Mare a 6,89€ (9×80 gr). Le tisane Pompadour sono in promozione a 1,55€ mentre il miele Ambrosoli è scontato a 3,95€. Tra le offerte del volantino IperCoop troviamo anche l’acqua minerale Sveva a 0,25 € al litro e il latte Parmalat Zymil a 0,99€. Da non perdere anche le offerte sul cibo per cani Cesar, come i bocconcini di carne in vari gusti a 0,65€.

Volantino IperCoop dal 14 al 27 Febbraio, offerte prodotti bimbi

Nel nuovo volantino IperCoop dal 14 al 27 Febbraio ci sono tantissime promozioni sui prodotti per i più piccoli. La sezione “tutto per i tuoi bimbi” include tanti prodotti per l’alimentazione e l’igiene personale dei più piccoli. Tra questi troviamo Fruttolo Nestlè in vari gusti a 1,29€ e il formaggino Mio Nestlè a 1,00€. Nel nuovo flyer ci sono anche gli omogeneizzati di frutta biologici in vari gusti a 0,99€ e la pastina di semola di grano duro biologico a 0,93€.

Nei supermercati IperCoop il latte in polvere Humana 3 è in promozione a 9,90€ mentre i biscotti di farro biologici sono scontati a 2,39€. Per quanto riguarda invece le offerte sull’abbigliamento bimbi, nel nuovo volantino IperCoop dal 14 al 27 Febbraio troviamo i body a mezza manica (confezione da 2) a 6,93€. I bavaglini in spugna invece (confezione da 6) sono in offerta a 4,83€.

[Foto: www.pugliapress.org]