Volantino Lidl dal 18 al 24 Febbraio, tutte le offerte

Il nuovo volantino Lidl dal 18 al 24 Febbraio è uscito oggi, come ogni giovedì, ed è ricco di offerte interessanti. Nel nuovo flyer si possono trovare tante promozioni sia su prodotti di gastronomia che su prodotti non food, come abbigliamento e accessori per la cucina. Le offerte Lidl sono valide sia nei punti vendita che nel sito Supermercato 24, dove è possibile ordinare online la spesa agli stessi prezzi del volantino. Ecco le nuove offerte del Volantino Lidl dal 18 al 24 Febbraio.

Volantino Lidl dal 18 al 24 Febbraio, le offerte Italiamo

Nel nuovo volantino Lidl dal 18 al 24 Febbraio ci sono tantissime offerte sui prodotti di gastronomia. In prima pagina troviamo il latte Granarolo a lunga conservazione a 0,85€ e il caffè Lavazza Crema e gusto forte a 5,49€ (4X250gr). Tante offerte anche sui prodotti a marchio Italiamo, tra cui i condimento spray a 1,49€ e i pomodori secchi a 1,79€. Le promozioni del nuovo volantino Lidl continuano con il Ragù bolognese Star Extra Gusto a 1,79€ e i Fusilli De Cecco 1 Kg a 1,29€. Per quanto riguarda il reparto macelleria, i bocconcini di fesa di tacchino sono in offerta da Lidl a 2,79€ e gli hamburger di fassona piemontese a 2,19€.

Se siete appassionati di cucina africana, il Cous Cous a 1,19€ è l’offerta che fa per voi. Avete voglia di preparare un aperitivo sfizioso a casa? Tra le offerte Lidl trovate anche le arachidi salate a 1,39€ e le olive nere denocciolate a 0,79€. La Coca Cola Zero è in promozione a 0,59€ mentre la birra Peroni a 0,65€. Nei supermercati Lidl dal 18 al 24 Febbraio trovate anche insalata iceberg a 0,75€ e la spianata calabrese piccante a 1,49€. I sottoprezzi Lidl includono anche molti prodotti per la pulizia della casa, tra cui l’anticalcare Viakal a 1,59€ e Cif Crema a 1,49€.

Volantino Lidl dal 18 al 24 Febbraio, le offerte Non Food

Nel nuovo volantino Lidl dal 18 al 24 Febbraio si possono trovare anche tanti prodotti non food. Da lunedì 18 Febbraio potete acquistare tanti accessori per la cucina, tra cui la piastra elettrica per grigliare e gratinare a 39 euro e la friggitrice in acciaio a 29 euro. Avete bisogno di rinnovare le padelle della vostra cucina? Nel nuovo volantino Lidl ne trovate di tante dimensioni a partire da 13€.

Tra le offerte Lidl della prossima settimana troviamo anche abbigliamento da trekking per lui e per lei. Da giovedì 21 Febbraio potete acquistare calde giacche in pile da donna a 9,99€ e scarpe da trekking a 19,99€. Per quanto riguarda l’abbigliamento da uomo invece, le giacche da trekking sono in offerta a 19,99€ e pantaloni da trekking a 12,99€.

[Foto: www.supermarketnews.com]