È uscito il nuovo volantino Lidl dal 25 al 31 Marzo con tante offerte per le festività Pasquali e non solo. Il nuovo flyer ci sono tanti prodotti di gastronomia in offerta e sconti speciali sulle referenze non food. Tra le nuove offerte Lidl tornano anche i tanto amati prodotti Deluxe, la linea pensata per le occasioni speciali come Natale e Pasqua. Dalle salse speciali alle colombe, la burrata di bufala e il salmone a fette Deluxe sono l’ideale per un gustoso aperitivo in compagnia. Tra le offerte non food invece troviamo i prodotti Parkside per il giardino e tante referenze per i nostri amici animali. Ecco le offerte del volantino Lidl dal 25 al 31 Marzo.

Volantino Lidl dal 25 al 31 Marzo: prodotti Deluxe

Tantissime offerte nel nuovo volantino Lidl dal 25 al 31 marzo. Nella categoria frutta e verdura i limoni sono in offerta a 1,15€, stesso prezzo per i pomodori piccadilly. Nel nuovo flyer Lidl tornano finalmente i prodotti Deluxe, tra cui la crema spalmabile alla nocciola a 1,49€ e la golosissima torta gelato al limone a 3,99€. Per quanto riguarda i prodotti pasquali, la colomba con uvetta imbevuta nel vino moscato è in offerta da Lidl a 5,49€. Non mancano i condimenti per la pasta, come il ragù di cinghiale a 1,49€ e la salsa ai carciofi a 2,49€. Tra le altre offerte settimanali abbiamo anche i Buondì Limited Edition a 1,59€ e il latte UHT italiano a 0,59€.

Gli appassionati di tisane dimagranti saranno contenti di acquistare gli infusi Lipton in vari gusti a 1,99€. La crema spalmabile L’angelica, fondente o nocciola gold, è in offerta a 2,99€ mentre la cioccolata della stessa marca è in promozione a 1,79€. Nei punti vendita Lidl si possono acquistare anche tanti prodotti per la casa a prezzi scontati, come la carta igienica Floralys profumata 3 veli a 1,99€ e il detersivo per pavimenti W5 a 0,99€.

Volantino Lidl dal 25 al 31 Marzo: prodotti Non Food

Nel volantino Lidl dal 25 al 31 Marzo ci sono tantissime offerte anche sui prodotti non food. Tanti prodotti scontati per i nostri amici animali, tra cui tanti accessori per animali domestici a 3,99€ e le coperte in varie fantasie a 4,99€. I teli auto per cani sono scontati a 7,99€ mentre le spazzole per animali domestici a 3,99€.

Tra i nuovi sconti Lidl ci sono anche tanti prodotti per organizzare la casa, perfetti se avete intenzione di fare le pulizie di primavera. I sei di grucce sono scontati a 4,99€ e le scatole organizer per cassetti a 11,99€. I materassino per ospiti sono in promozione a 29€ mentre i box portaoggetti a 12,99€.

