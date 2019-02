Il nuovo volantino Lidl dal 25 Febbraio al 3 Marzo è online ed è ricco di offerte interessanti. Come sempre le offerte Lidl sono valide sia nei punti vendita fisici che sul sito Supermercato 24, per chi preferisce fare la spesa online. La prossima settimana nei supermercati Lidl ci saranno tante promozioni sia sui prodotti di gastronomia che per i prodotti non food. Inoltre da giovedì 28 Febbraio saranno disponibili nei punti vendita diversi prodotti Winni’s per la pulizia della casa e l’igiene personale. Ecco le nuove offerte del volantino Lidl dal 25 Febbraio al 3 Marzo.

Volantino Lidl dal 25 Febbraio al 3 Marzo: ecco le offerte

Nel nuovo volantino Lidl dal 25 Febbraio al 3 Marzo ci sono tante offerte sia sui prodotti food che non food. Cominciamo dalle offerte Lidl del reparto macelleria: macinato di scottona a 2.79€ e tagliata di petto di pollo agli aromi a 2.99€. Se invece preferite la carne di maiale, le sottilissime di lonza di suino sono in offerta a 2,19€. Nei supermercati Lidl potrete acquistare anche le cotolette di tacchino maxi a 1,99€. Per quanto riguarda invece le promozioni nel reparto gastronomia, nel nuovo volantino Lidl potete trovare il Prosciutto di Parma DOP a 1,99€ e la pancetta dolce scontata a 0,79€.

Tra le altre offerte Lidl troviamo anche la focaccine alla toscana, perfette per un aperitivo casalingo. Se la mattina amate fare una ricca colazione, i fiocchi di frumento in vari gusti sono in offerta a 1,95€. I croissant alla ciliegia Bauli sono in promozione a 2,29€ e il tè verde Lipton a 1,49€. La prossima settimana nel volantino Lidl ci saranno anche le specialità alpine in offerta, tra cui i canederli a 2,49€ e il formaggio a pasta molle Limburger a 1,49€. E ancora senape dolce a 0,49€ e patatine aromatizzate a 0,99€. Da non perdere la cheescake dolce di pasta frolla con Quark a 3.99€ e la torta Sacher a 4,49€.

Volantino Lidl dal 25 Febbraio al 3 Marzo: le offerte Winni’s

Nel nuovo volantino Lidl dal 25 Febbraio al 3 Marzo ci saranno tante offerte anche sui prodotti naturali a marchio Winni’s. A partire da Giovedì 28 Febbraio potete acquistare tanti prodotti per la pulizia e la casa e l’igiene personale, tutti a base di prodotti naturali che rispettano l’ambiente. Volete un bucato perfetto? Nei supermercati Lidl potete acquistare il detersivo liquido lavatrice Ecoricarica Winni’s a 2,69€.

L’ammorbidente ecoricarica è in offerta a 1,99€ e il detersivo per i piatti concentrato a 1,25€. Tra le altre offerte Lidl dei prodotti Winni’s troviamo il detergente multiuso a 1,75€ e lo sgrassatore per la casa a 1,99€. Per quanto riguarda invece i prodotti per l’igiene personale, il sapone mani al thè verde ecoricarica è in offerta a 2,49€ e il detergente intimo a 3,49€.

[Foto: www.techeconomy.it]