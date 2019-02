Volantino Lidl dall’11 al 17 Febbraio: arriva la settimana Francese

Il Volantino Lidl dall’11 al 17 Febbraio uscirà domani, come tutti i giovedì. Le offerte nel nuovo flyer riguardano sia prodotti gastronomici che articoli non food. La prossima settimana nei punti vendita Lidl ci sarà la settimana francese e si potranno acquistare tanti prodotti tipici come formaggi o dolci francesi. Da qualche mese anche i supermercati Lidl hanno aderito alla partnership con Supermercato 24, che su richiesta consegna la spesa ordinata online direttamente a casa. Ecco le offerte del nuovo volantino Lidl dall’11 al 17 Febbraio.

Volantino Lidl dall’11 al 17 Febbraio: tutte le offerte Food

Il volantino Lidl dall’11 al 17 Febbraio è ricco di prodotti interessanti a prezzi vantaggiosi. Nel prossimo flyer ci sarà la settimana francese e si potranno acquistare tanti prodotti tipici. Tra questi le torte salate in diversi gusti a 1,99€ e il formaggio Petit Brie tipico della Francia a 2,99€. Se invece avete voglia di dolci potete provare le Tarteletes a 0.99€, in 3 varianti di gusto. Sempre restano in tema formaggi, diversi tipi di Camembert a partire da 2,19€ e il formaggio fresco di latte caprino a 1,99€.

La Francia è famosa anche per le sue salse, infatti nei punti vendita Lidl la prossima settimana si potranno acquistare diversi tipi di senape a 0,79€ e il preparato per crepes a 0,99€. Deliziate il palato con le gustose tortine francesi al cioccolato a soli 1,79€ o con la torta alle mele a 3,49€. Nel prossimo volantino Lidl dall’11 al 17 Febbraio si potranno acquistare anche i Macarons in diversi gusti, a 3.49€. E per concludere in bellezza tante tipologie di vino, dal Cabernet allo Chardonnay, a partire da 2,99€.

Volantino Lidl dall’11 al 17 Febbraio: tutte le offerte non Food

Nel nuovo volantino Lidl dall’11 al 17 Febbraio, oltre alla settimana francese si possono trovare anche tanti prodotti non food. La catena di supermercati tedesca è famosa per la qualità dei suoi prodotti, compreso l’abbigliamento e gli accessori per la casa. La prossima settimana nei punti vendita Lidl si possono acquistare tanti prodotti del marchio Parkside per il fai da te.

Tra questi, il tubo per aria compressa da 10 metri a 8,99€ o il set di accessori per aria compressa a 23€. Ma le offerte Lidl non finiscono qui, nel flyer della settimana prossima c’è anche la moda bimbi. Maglie da bambino a 4,99€ e salopette a 7,99€, da Lidl trovate tutto il necessario per rifare il guardaroba ai vostri bambini. Tute da bambino o bambina a 8.99€ e calzini a 1,99€. È davvero impossibile resistere alle nuove offerte Lidl.

[Foto: www.mygoodplanet.com]