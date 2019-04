È uscito il nuovo volantino Lidl dall’8 al 14 Aprile con tante offerte su prodotti di gastronomia e non food. Pasqua 2019 si sta avvicinando e sono arrivati nei punti vendita Lidl anche i prodotti Deluxe. Dalle creme spalmabili alle colombe pasquali, le festività sono ancora più golose con le offerte Lidl. Nel nuovo flyer c’è anche il concorso Deluxe, che mette in palio ogni giorno tantissimi premi. Dal 18 Marzo al 23 Aprile con una spesa di 25€ con almeno 2 prodotti Deluxe si possono vincere tanti premi. Ecco le offerte del nuovo volantino Lidl.

Volantino Lidl: offerte prodotti Deluxe

Sono arrivate le nuove offerte Lidl dall’8 al 14 Aprile. Il nuovo flyer inizia con i prodotti Deluxe per le festività Pasquali. In prima pagina troviamo la colomba con crema al pistacchio a 5.99€ e il formaggio Camembert a 1.99€. Nel volantino Lidl online ci sono anche le alici marinate e il totano alla mediterranea a 2.99€, il goloso soufflè al pistacchio invece è in offerta a 1.99€. Le offerte Lidl continuano con il risotto Carnaroli alle fragole a 1.49€ e i funghi porcini secchi a 1,69€. Tra i prodotti Deluxe c’è anche il patè di carciofi a 1.99€, perfetto per un gustoso aperitivo a base di tartine.

Le lunette agli scampi e gamberi sono in promozione nel nuovo volantino Lidl a 1,49€ mentre gli spaghetti alla chitarra sono in offerta a 1.39€. Le orecchiette al grano arso sono ottime per portare in tavola un primo piatto diverso dal solito, e sono in promo a 0,99€. Voglia di una ricetta dolce? Le creme spalmabili Deluxe sono in vendita da Lidl a 1,99€ nei gusti pistacchio, mandorla o nocciola. Per quanto riguarda le offerte Uova di Pasqua 2019, le uova Kinder Maxi sono in offerta a 11.99€.

Volantino Lidl: offerte gastronomia

Nel volantino Lidl online dall’8 al 14 Aprile ci sono anche tante offerte sui prodotti classici di gastronomia. Nel reparto macelleria troviamo la tartare di scottona a 2,99€ e gli hamburger di tacchino a 1,11€. Il grana padano DOP è in promozione a 2.49€ mentre le punte di asparagi sono in vendita a 1.99€. Se volete fare scorta di yogurt lo Skyr alla frutta ricco di proteine è in offerta a 0,99€. Tra le altre offerte Lidl troviamo anche la bresaola Black Angus a 2,29€ e il contorno di verdure grigliate a 1,11€. L’aceto di vino bianco, ottimo anche per le pulizie di casa è in offerta a 0,49€ e i filetti di sgombro a 1,29€.

[Foto: www.gdoweek.it]