Volantino Lidl, offerte dal 1 al 7 Luglio

Il nuovo volantino Lidl dal 1 al 7 luglio è ricco di offerte e promozioni sia sui prodotti gastronomici che sugli articoli per la casa. Nella prima pagina del flyer troviamo le offerte più interessanti, la polpa di pomodoro Mutti a 1.15€ e la confezione risparmio di detersivo per lavatrice Dixan, a 7,99€. L’estate è il periodo delle insalate di pasta, quindi approfittate dell’offerte Lidl sulle farfalle De Cecco a 1.29€. Per quanto riguarda invece la categoria non food, da lunedì 1° Luglio nei punti vendita Lidl trovate tanti accessori per i vostri amici animali. Da giovedì invece ci sono i prodotti per auto e l’intimo per lui e per lei. Ecco le offerte Lidl dal 1 al 7 Luglio.

Volantino Lidl 1-7 Luglio: offerte gastronomia

Nel nuovo volantino Lidl dal 1 al 7 Luglio ci sono tante offerte su prodotti di vario tipo. Per iniziare, i corn flakes a 1,85€ e la confettura ai lamponi a 1,29€. Sconti anche sui dolci estivi e sui gelati, il cornetto Algida a 2,59€ e le vaschette Carte d’Or sono in promo a 2,19€. Con la stagione calda arriva il momento ideale per preparare gustose insalate di riso o di farro, i mix di cereali precotti sono perfetti. Sempre nelle categorie Sottoprezzi troviamo i prodotti Pan di Stelle scontati, i Kinder pan cioc a 1,99€ e le capsule Kimbo a 6,89€. Il latte Granarolo è in offerta a 0,85€ mentre il caffè Lavazza Crema e Gusto a 3,99€.

Nel nuovo volantino Lidl fino al 7 Luglio ci sono anche tantissime offerte sulle bibite. A cominciare dall’acqua tonica a 1.29€. Tante tipologie di birra in sconto e il vino bianco Chardonnay è in promo a 1.39€. Nel reparto macelleria troviamo le cotolette agli spinaci a 1.29€ e il filetto di trota salmonata a 2,79€. Da giovedì 4 Luglio i filetti di pesce croccanti in vari gusti sono scontati a 1,99€ e il salmone affumicato a 2,39€.

Volantino Lidl 1-7 Luglio: sconti prodotti per animali

Nel nuovo volantino Lidl ci sono tante offerte anche sui prodotti per i nostri amici a 4 zampe. Gli snack per gatto Crispy Crunch sono in promo a 0.99€, così come il patè per cane con selvaggina a 0.59€. I croccantini per gatti sterilizzati Le Chat sono in vendita nei punti vendita Lidl a 4,79€ e i collari antiparassitari a 3.89€. Molto comode le borse trasportino per animali e i teli refrigeranti. Anche i nostri amici animali soffrono il caldo, quindi perché non comprare una piscina per cani? Da Lidl sono in vendita a 39 euro e hanno anche una pratica custodia per il trasporto.

[Foto: www.zetanews.it]