Volantino Lidl offerte dal 10 al 16 Giugno

È arrivato il nuovo volantino Lidl con le offerte dal 10 al 16 Giugno. Come ogni settimana tornano le offerte Lidl del nuovo flyer, con tanti prodotti scontati. Dal 10 Giugno ritornano i prodotti Italiamo, tipici della gastronomia italiana. Dai primi piatti ai gelati, fino ad arrivare alle birre artigianali e ai vini tipici regionali. Inoltre, da giovedì in tutti i punti vendita Lidl si potranno acquistare i prodotti Plasmon in offerta per i più piccoli. Per quanto riguarda invece i prodotti non food, da lunedì arrivano tanti elettrodomestici per la cucina. Da giovedì invece da Lidl ci saranno i prodotti Parkside per il fai da te e tanti accessori per il mare.

Volantino Lidl 10-16 Giugno: tornano i bestseller Italiamo

Nel nuovo volantino Lidl dal 10 al 16 Giugno ritornano i prodotti più amati della marca Italiamo. Nella prima pagina del flyer troviamo la focaccia farcita ai 4 formaggi a 2.79 e i gelati Italiamo a 0.79€ l’uno, disponibili in vai gusti. Da non perdere gli hamburger di Chianina surgelati e la stracciatella a 1,69€. Se siete amanti del pane carasau lo trovate in offerta da Lidl a 2,79€, così come i Savoiardi sardi in vendita a 1,79€. Tanti tipi di miele a 3.79€ e, per quanto riguarda i salumi, da non perdere i tomini con lo speck già pronti. Le pizze congelate Italiamo sono una vera bontà, nel volantino Lidl dal 10 al 16 Giugno le troviamo in tante varietà disponibili.

Le birre regionali sono in offerta a 1.19€ e il fritto misto Italiamo a 2.49€. Gli arancini di riso sono perfetti per un aperitivo casalingo, magari accompagnati da un buon vino dei Castelli Romani DOC. Nel nuovo volantino Lidl troviamo anche tanti dolci, come ad esempio la panna cotta al caramello a 1.29€ e vari tipi di desserte a 2.79€. Con il caldo arriva anche il periodo delle ricette estive, perfette con le farfalle o le trottole tricolore Italiamo. Le fettuccine paglia e fieno invece sono perfette per il pranzo della domenica.

Volantino Lidl 10-16 Giugno: offerte Non Food

Nel nuovo volantino Lidl dal 10 al 16 Giugno ci sono anche tante offerte sui prodotti non food. Da lunedì 10 giugno troviamo tanti piccoli elettrodomestici utili in cucina, tra cui la macchina da caffè Silver Crest o la macchina per la pasta fresca. Le padelle Bialetti in vare misure sono in vendita a partire da 15 euro, in base al diametro.

Cuoci uova, tostapane e grattugia multifunzione, oppure frullatore ad immersione 3 in 1 a 49 euro. Da giovedì 13 Giugno le offerte Lidl continuano con i prodotti fai da te del marchio Parkside. Il trapano avvitatore ricaricabile avvitatore è in offerta a 39 euro mentre il set di lame per seghetto elettrico è in vendita a 3.99€. La saldatrice elettrica a filo è in offerta in tutti i punti vendita Lidl a 99 euro.

[Foto: www.ilbuonsenso.net]