Volantino Lidl, offerte dal 21 al 27 gennaio

È arrivato il nuovo volantino Lidl, con tante offerte valide dal 21 al 27 gennaio. Le promozioni del nuovo flyer sono valide sia per la spesa presso i punti vendita Lidl che per la spesa online. Da qualche settimana infatti è possibile fare la spesa sul sito Lidl e farsi recapitare i prodotti direttamente a casa. Si tratta di un’iniziativa sperimentale che per il momento è disponibile solo in alcune città, ma col tempo sarà sicuramente estesa al resto d’Italia. Inoltre, la prima consegna è gratuita con il codice LIDLCASA24. Ecco tutte le offerte del nuovo volantino Lidl.

Nuovo volantino Lidl, arriva la settimana americana

Il nuovo volantino Lidl apre le danze con la settimana americana. Dal 21 al 27 gennaio è possibile acquistare tante specialità tipiche americane e prezzi super scontati. Tra questi troviamo il classico sciroppo d’acero, perfetto per i pancake o da utilizzare al posto dello zucchero, a 3.79€. Sempre per restare in tema dolci, impossibile resistere alle golose cheesecake in 3 diversi gusti a scelta, a 1.69€. Nel volantino Lidl del 21 gennaio troviamo anche diversi snack, come le cipolle arrosto, i popcorn caramellati e gli arachidi in vari gusti. Non sapete la ricetta dei muffin o non avete voglia di prepararli? Nei punti vendita Lidl potete trovare il preparato per Muffin a 1,49€, nei gusti cioccolato, classico e amarena.

Le offerte del nuovo volantino Lidl continuano con i prodotti di macelleria, con i maxi hamburger di scottona a 2.29€. Se preferite il pesce invece potete acquistare i burger di salmone con panatura a 2,29€. Nel nuovo flyer Lidl si possono trovare anche diversi vini in offerta, come il Montepulciano Doc a 4.99 euro o il Malvasia Nera Puglia a 2.99 euro, perfetto per carni rosse e formaggi. Tornano anche i prodotti Bontà e amore per la terra, che promuovono il patrimonio agroalimentare del territorio italiano. Tra questi troviamo Riso Roma, Cous e passata di pomodoro a partire da 0,69€.

Le offerte non food del nuovo Volantino Lidl

Nel nuovo volantino Lidl si possono trovare anche tante offerte non food. Da lunedì 21 gennaio tanti prodotti “Dolci Sogni” per arredare la camera da letto. Parure copripiumino singolo a 9,99€ e matrimoniale a 12,99 €. Anche cuscini, federe per cuscini e plaid a 9,99 euro. Da giovedì 24 gennaio invece tanti prodotti per la cucina, come il forno a microonde a 49 euro e il set coltelli 7 pezzi a 6,99 euro.

Come ogni settimana non mancano le offerte Lidl per chi ama il pollice verde. Tantissime piante da interno e da esterno, come i mix di succulente a 2,49€ e i bulbi assortiti a 0,99€. Le orchidee invece sono in offerta a 7,99€ e il terriccio a 0,99€.

[Foto: https/energia-plus.it]