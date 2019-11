Volantino Lidl, offerte dall’11 al 17 Novembre

È uscito il nuovo volantino Lidl con le offerte dall’11 al 17 Novembre. Il Natale è finalmente arrivato in tutti i supermercati, con tanti prodotti di gastronomia a prezzi convenienti. Le offerte Lidl riguardano anche i prodotti della linea permanente e la categoria no food. Tornano poi i prodotti della linea Deluxe, pensata per le festività natalizie. Panettoni, torroni, piatti pronti e dolcetti da leccarsi i baffi. Potete acquistare i prodotti Lidl anche con la spesa online, utilizzando il servizio di consegna a domicilio di Supermercato 24. Ecco le offerte del volantino Lidl dall’11 al 17 novembre.

Volantino Lidl fino al 17 novembre, prodotti Deluxe

Il nuovo volantino Lidl fino al 17 novembre propone tante offerte sui prodotti natalizi. Come ogni Natale torna la linea Deluxe, con tante specialità natalizie dolci e salate. In prima pagina del flyer troviamo i Buondì Motta in offerta a 0.99€ e il latte Granarolo Piacere Leggero a 0.65€. Le offerte Lidl proseguono poi con le specialità Deluxe, come il riso Carnaroli speck e radicchio a 1.49€ e il patè di radicchio allo stesso prezzo. Altre salse in offerta speciale tra cui il patè di tonno, di cinghiale e di tartufo per preparare le vostre tartine o crostini in occasione delle festività. Volete stupire i vostri invitati con un gustoso ragù di lepre o un aperitivo a base di tris di salami?

Tra le altre offerte Lidl troviamo anche tantissimi dolci, dessert alla frutta in vari gusti e i deliziosi preparati per cioccolata all’arancia o zenzero. Il panettone alla stracciatella potete acquistarlo a soli 3.99, mentre il classico con pere e cioccolato è in offerta a 5.29€. Le praline al cioccolato sono ottime come dessert, mentre le orecchiette al grano arso sono l’ideale per un primo a base di pesto. Nel nuovo volantino Lidl fino al 17 novembre potete trovare anche un’ampia selezione di vini a prezzi speciali, come il rosso di Montepulciano DOC e il Veneto IGT. Non mancano poi champagne e bollicine per festeggiare il Natale.

Volantino Lidl fino al 17 novembre, concorso Magico Natale

Oltre alle offerte del volantino Lidl, potete partecipare anche al grande concorso Magico Natale. Come ogni anno, con una spesa minima di 25 euro che contiene almeno 2 prodotti del marchio Deluxe, potete provare a vincere fantastici premi. Conservate lo scontrino e provate a vincere buoni spesa da 50 euro, una bicicletta elettrica o un fitbit. Il super premio finale mette in palio una BMW X1. Il concorso è valido sia per gli acquisti online che per la spesa effettuata nei punti vendita Lidl, consultate il volantino per le modalità di partecipazione.

[Foto: www.retaildetail.it]