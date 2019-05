Volantino Lidl, offerte fino al 19 Maggio

Ecco il nuovo volantino Lidl con tante offerte fino al 19 Maggio. Nel nuovo flyer torna la settimana iberica, con tanti prodotti tipici della cucina spagnola. In prima pagina troviamo le omelette di patate a 1,79€ le famose tortilla disponibili in diversi gusti. Come non perdere il famoso Jamon Serrano, in offerta a 3,49€. Tra le altre offerte Lidl troviamo anche la gustosa crema catalana a 0,79€, perfetta come dolce a fine pasto. Il salame spagnolo di carne suina è in vendita a 1,99€ mentre le magdalenas sono scontate a 1,19€. La pizza Chorizo è nel nuovo volantino Lidl a 1,49€, perfetta se amate il piccante. Ecco le altre offerte Lidl del nuovo flyer.

Volantino Lidl fino al 19 Maggio, offerte gastronomia

Nel nuovo volantino Lidl fino al 19 Maggio ci sono tante offerte sui prodotti di gastronomia. Tra queste, oltre alla settimana iberica, troviamo il riso Arborio a 1,39€ e le confetture in diversi gusti a 0,99€. Nel nuovo flyer ci sono anche tanti sconti sui prodotti per una ricca colazione, ad esempio le fette biscottate integrali a 0,89 euro e i plumcake al cioccolato a 0,75€. I mini hamburger di scottona sono scontati a 1,49€ mentre le cotolette di tacchino e pollo sono in offerta a 1,49€. Se avete in mente un piatto a base di ricotta, tra le offerte Lidl ci sono anche le ricottine a 0,59 euro. La pizza ai 4 formaggi Italiamo è perfetta per una serata in compagnia ed è in offerta a 1,49€.

Se invece preferite la carne, gli hamburger surgelati sono in offerta a 2.79€. Con l’arrivo della primavera arriva anche la voglia di gelato. I mini coni gelato del marchio Gelatelli sono scontati a 1,49€. Nel nuovo volantino Lidl fino al 19 Maggio troviamo anche tanti prodotti a base di soia a partire da giovedì 16/05. Tra questi i cornetti veggy Algida alla soia e la panna da cucina valsoia. I vegani ameranno sicuramente il seitan al naturale e i dessert alla soia a 0,99€.

Volantino Lidl fino al 19 Maggio, concorso #Storymezzino

Nel nuovo volantino Lidl fino al 19 Maggio troviamo anche un concorso molto interessante. Si tratta del contest #storymezzino, che mette in palio 3 Robot da Cucina Monsieur Cuisine e tanti buoni da 50 euro da spendere nei supermercati Lidl. Per partecipare basta acquistare un tramezzino followmenale, scattare una foto originale e creativa a postarla su Instagram. Una giuria eleggerà 13 vincitori che si aggiudicheranno un robot da cucina Monsieur Cuisine Connect (valore 349€). Si possono vincere anche delle gift card Lidl del valore di 50€.

[Foto: https://livesicilia.it]