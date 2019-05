Volantino Lidl, offerte fino al 5 Maggio

Nel nuovo volantino Lidl fino al 5 Maggio ci sono tantissimi sconti e soprattutto tornano i tanti amati Stikeez. Dal 29 Aprile fino al 5 Maggio, per una spesa minima di 15 euro si riceverà una bustina di simpatici Stikeez in omaggio. Le nuove offerte Lidl sono valide sia nei punti vendita che online sul sito Supermercato 24. Se non avete voglia o tempo di fare la spesa nel vostro supermercato preferito potete ordinarla online e ricevere a casa i vostri prodotti. Nello shop trovate le stesse promozioni del nuovo volantino Lidl fino al 5 Maggio.

Volantino Lidl fino al 5 Maggio, offerte gastronomia

Tantissime offerte sulla gastronomia nel nuovo volantino Lidl fino al 5 Maggio. Nella prima pagina del nuovo flyer troviamo il latte intero della Latteria in offerta speciale a 0.89€, stesso prezzo per le uova. Per quanto riguarda invece il reparto macelleria, tra le offerte Lidl troviamo le sottilissime di lonza di suino a 1.99€ e il macinato di bovino adulto a 2,69€. Da non perdere anche i cordon bleu di tacchino in promozione a 1,79€ e il filetto di trota salmonata a 2,79€. È finalmente arrivata la stagione degli asparagi, che nel nuovo flyer sono scontati a 1,99€.

Se invece siete nel periodo di dieta detox potete preparare una fresca insalata a base di Feta Dop, in offerta a 1,25€. Nel nuovo volantino Lidl fino al 5 Maggio troviamo anche petto di pollo e petto di tacchino Aequilibrum a 2 euro e la panna fresca pastorizzata a 0.85€. Da giovedì 2 Maggio ci sono in offerta anche i burger vegetali a 1.29€ e la mozzarella senza lattosio a 0,65€.

Volantino Lidl fino al 5 Maggio, torna il cibo di strada

Nel nuovo volantino Lidl fino al 5 Maggio ritorna la serie limitata di prodotti “Cibo di strada italiano”. Da giovedì 02/05 potete acquistare fish & chips a 1,49€, nuggets di merluzzo a 1.49€ e i gamberi croccanti a 2.99€. Le offerte Lidl sul cibo di strada non finiscono qui, gli anelli di totano croccanti sono in vendita a 2,69€, le crocchette in vari gusti a 1,49€, i supplì di ragù e mozzarella a 1,69€ e le gocce con salsiccia e broccoli a 1,99€. Tante bibite nuove, come il drink bergamotto e menta a 0,79€, clementina di Calabria e mandarino verde a 0.79€.

[Foto: www.lidl-flyer.com]