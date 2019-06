Volantino Maury’s, offerte fino al 25 Giugno

Online si può già trovare il nuovo volantino Maury’s fino al 25 Giugno con tante offerte su varie referenze. Il nuovo flyer “Spacca Prezzi” propone tantissime promozioni sui prodotti per la pulizia di casa e l’igiene personale. Nei punti vendita Maury’s sono già attivi gli sconti, anche sul cibo per gli animali e i prodotti da giardinaggio. Da qualche mese inoltre è attivo anche lo shop online, è possibile ordinare i prodotti anche sul sito Maury’s e riceverli comodamente a casa dopo un paio di giorni. Una valida alternativa se non avete tempo o voglia di uscire per fare la spesa. Le offerte del volantino Maury’s sono valide anche sul sito.

Volantino Maury’s 15-25 Giugno, torna lo “Spacca Prezzi”

Nel nuovo volantino Maury’s fino al 25 Giugno ci sono tantissime offerte sui prodotti per la casa. Nella prima pagina del flyer troviamo i prezzi più piccoli, ovvero il dentifricio Pasta del Capitano a 0.39€ e il sapone per i piatti Dixan a 0.59€.

Piccolo prezzo anche per il detersivo lavatrice Dash, in offerta da Maury’s a soli 1.59€. tantissime altre offerte per quando riguarda i prodotti per l’igiene personale, come ad esempio i deodoranti Neutro Med a 0.99€ e il sapone intimo Neutro Med a 0.69€. Nel nuovo volantino Maurys ci sono anche i bagno schiuma Nivea a 0.99€, stesso prezzo per gli shampoo Clear.

Se volete un bucato perfetto e profumato, non perdetevi le offerte Maurys sui detersivi per lavatrice e bucato a mano. Tanti prezzi a partire da 0,88€ (ammorbidente Coccolino), l’ammorbidente Spuma di Sciampagna è in vendita a 0.88€. Lo sgrassatore Smac invece è in offerta a 0,95€ mentre il detersivo per il bucato Dixan è in promo a 2.29€. Per l’estate avete già in mente tanti pranzi all’aperto con gli amici? Mettete allegria in tavola con i tovaglioli colorati Wow, in offerta nei punti vendita Maury’s a 0.99€.

Volantino Maury’s 15-25 Giugno, offerte cibo animali

Nel nuovo volantino Maury’s fino al 25 Giugno ci sono tante offerte anche sui prodotti per gli animali. Potete trovare tantissimi sconti sia sul cibo che sugli accessori per i vostri piccoli amici a 4 zampe. Per quanto riguarda i prodotti per i cani, i croccantini miglior cane sono in offerta a 3.25€. I bocconcini di carne invece sono in promo a soli 0.35€ e gli snack Premium a 0.88€. Se invece avete dei gatti a casa, approfittate delle offerte Maury’s su cibo e accessori. La lettiera per gatti con paletta è in offerta a 2.29€ mentre i bocconcini Le Chat sono in offerta a 750 gr. I tappetini assorbenti pacco convenienza sono in promo a 3.99€.

