Volantino Mediaworld: offerte fino al 3 Marzo

È uscito il nuovo volantino Mediaworld e già dal nome si capisce che sarà pieno di offerte interessanti. “Gli imperdibili”, è questo il nome del nuovo flyer con tante offerte fino al 3 Marzo. Una selezione di prodotti tecnologici scontati sia nei punti vendita Mediaworld che nello shop online della catena di elettronica. Molti tra gli sconti presenti nel nuovo volantino Mediaworld sono validi solo per chi ha la carta Mediaworld Club. Tanti smartphone, Smart Tv e Notebook a prezzi davvero interessanti. Ecco tutte le offerte del nuovo volantino Mediaworld fino al 3 Marzo.

Volantino Mediaworld, offerte Notebook e Smart TV fino al 3 Marzo

Nel nuovo volantino Mediaworld fino al 3 Marzo troviamo tante offerte interessanti su Notebook e Smart TV. Nella prima pagina del flyer c’è il notebook HP 15, con schermo Full HD e 25 GB di archiviazione Dropbox inclusi per un anno. Tra le altre offerte Mediaworld, sempre nella categoria notebook, troviamo ASUS con processore Ryzen 5, Grafica AMD Radeon Vega 8, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB offerto a 499€ con la carta Club. Nel nuovo volantino Mediaworld ci sono offerte sui notebook per tutte le tasche. Ad esempio, se avete un budget limitato ma avete bisogno di acquistare un computer portatile, l’Acer Notebook Aspire 1 è la soluzione migliore. In offerta a 249€, 4 GB di Ram e 64 GB di memoria, con Office 365 incluso per 1 anno.

Se invece avete un budget più elevato a disposizione, HP Pavillion x 360 è in offerta da Mediaworld a 599€. Per quanto riguarda invece le promozioni imperdibili sugli Smart TV, anche qui troviamo tante offerte interessanti per tutte le tasche. A partire da LG Smart TV HD Ready da 28” a 219€, un piccolo prezzo per un buon prodotto. Philips invece propone un 32” sempre HD Ready con tuner satellitare integrato a 199€. Se invece preferite un 49” potete optare per il bellissimo LG Smart TV 4K HDR in promozione a 599€. Ma le offerte Mediaworld sulle Smart TV non finiscono qui, Samsung 55” Smart TV 55Q7FN è scontata a 1199€.

Volantino Mediaworld, offerte smartphone fino al 3 Marzo

Nel nuovo volantino Mediaworld fino al 3 Marzo troviamo anche tante offerte nella categoria smartphone. A cominciare dagli iPhone XS da 64 GB in sconto a 1129€, ma c’è anche iPhone 6S 32 GB a 329€ e iPhone 8 64 GB a 569€. Per quanto riguarda invece il marchio Huawei ci sono diversi modelli di smartphone a prezzi davvero incredibili.

Tra questi troviamo Huwei Mate 20 pro a 1099€, Huwei P20 a 349€ e Huawei Y5 a 99€. Anche Samsung propone tanti smartphone a prezzi imperdibili, come Samsung Galaxy A9 a 549€, Galaxy Note 8 a 529€ e Samsung J6 a 179€. Il prezzo più piccolo e del Jerry 3 proposto da Wiko, in offerta da Mediaworld a 79€.

[Foto: www.smartworld.it]