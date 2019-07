Volantino Natura Sì, offerte di Luglio

Nel nuovo volantino Natura Sì ci sono tante offerte per il mese di Luglio. La nota catena di prodotti biologici e naturali ha infatti portato tante promozioni estive su prodotti gastronomici e per la cura della persona. Natura Sì è molto attenta anche alle tematiche ambientali, come l’inquinamento e i cambiamenti climatici dovuti dal consumo eccessivo di plastica. Per questo motivo ha deciso di diminuire gli imballaggi di plastica dei suoi prodotti per diminuire lo spreco e rendere più accessibili i prezzi dei prodotti. Le offerte Natura Sì di Luglio sono valide anche nello shop online, dove si possono acquistare tantissimi prodotti e riceverli direttamente a casa.

Volantino Natura Sì Luglio, offerte gastronomia

Nel nuovo volantino Natura Sì di Luglio troviamo tante offerte sui prodotti di gastronomia. Nella prima pagina del flyer c’è la composta di frutti di bosco a 3.27€, per una colazione ricca ma sana e nutriente. Yogurt con frutta in pezzi in offerta a 1.48€ e succo di mela e bergamotto a 3.35€. Gli sconti Natura Sì continuano con i muffin di farro a 3.65 euro e il latte di kefir a 1.40€. Siete a dieta? Allora questa è un’ottima occasione per provare lo yogurt magro all’albicocca Casina Bianca a 2.93€. Per quanto riguarda invece la categoria pasta e cous cous, l’estate è il periodo perfetto per preparare gustose insalate di pasta o di farro, da gustare anche fredde.

Il riso Ecor è scontato a 4 euro, mentre la pasta di farro trafilata al bronzo Ecor è scontata a 2.45€. Il Cous Cous di farro Biovita è in offerta nei punti vendita Natura Sì a 2.63€. Nel nuovo volantino ci sono anche tante promozioni sulle bevande, come ad esempio il succo 100% limone Achillea a 1.96€. Nel banco fresco e formaggi troviamo l’offerta sulle treccine di mozzarella, i fiocchi di latte e la ricotta di pecora, con prezzi davvero interessanti. Se avete voglia di preparare un’insalata estiva fresca e leggera, potete aggiungere un po’ di feta greca, scontata del 20% da Natura Sì.

Volantino Natura Sì Luglio, offerte bellezza naturale

Nel volantino Natura Sì di Luglio ci sono tante offerte anche sui prodotti cosmetici naturali. Tra questi troviamo il sapone liquido Bodycare a 4 euro e i prodotti Volga. Sapone morbido, detergente esfoliante e deodoranti sono tutti scontati del 10%. Nella sezione Novità di Luglio Natura Sì invece troviamo il succo di cocco, le bevande vegetali The Bridge. Tante new entry anche nella sezione vini e yogurt.

[Foto: www.dissapore.com]