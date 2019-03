Volantino Panorama: offerte fino al 27 Marzo

È uscito il nuovo volantino Panorama fino al 27 Marzo. Tantissimi sconti del 30% e 40% su una vasta categoria di prodotti, validi sia nei punti vendita che per la spesa online. Anche Panorama infatti aderisce al programma Supermercato 24 e consegna su richiesta la spesa a domicilio. Ordinare è semplicissimo come fare un qualsiasi ordine su un sito di e-commerce. Nel nuovo volantino Panorama di Marzo ci sono tante offerte anche sui prodotti di tecnologia e tante referenze per la pulizia della casa e l’igiene personale. Ecco il nuovo Volantino Panorama con offerte fino al 27 Marzo.

Volantino Panorama fino al 27 Marzo: sconti gastronomia

Nel nuovo volantino Panorama fino al 27 Marzo ci sono tantissime offerte su diversi prodotti di gastronomia e non solo. In prima pagina troviamo l’olio Extra Vergine d’oliva Ranieri in offerta a 2,99€ e la carta igienica rotoloni Regina a 5,49€. Nei punti vendita Panorama e sul sito Supermercato 24 si possono acquistare anche i biscotti le Gocciole a 2,49€ e il caffè Lavazza Crema e Gusto a 5,99€. Tra gli altri sconti sui prodotti per la colazione troviamo anche il latte Granarolo in confezione da 6 a 3,99€ o Zymil alta digeribilità a 1,08€. I più golosi possono acquistare la crema spalmabile Pernigotti a 2,90€ e le tavolette di cioccolato Milka a 2,19€.

Per quanto riguarda invece le offerte Panorama fino al 27 Marzo, da non perdere la passata di pomodoro Mutti a 0,95€ nella confezione da 2. Il pesto pronto Rana è in offerta a 1,38€ mentre i risotti Knorr sono in promozione a 0,99€, disponibili in diversi gusti. Una delle offerte più interessanti è quella sulla pasta Barilla da 1 Kg, in promozione a 0,89€, la mayonese Calvè invece è scontata a 1,00€. Tante offerte anche sui prodotti Biologici Panorama, come il latte Bio a 0,99€, le gallette bio a 1€ e la marmellata biologica Agrisicilia a soli 2,29€. L’aceto di mele biologico è in offerta a 1,49€ e il salmone affumicato bio è scontato a 3,89€ in tutti i punti vendita Panorama.

Volantino Panorama fino al 27 Marzo: speciale Tecnologia

Nel nuovo volantino Panorama fino al 27 Marzo ci sono anche tante offerte su prodotti di tecnologia. Nella categoria smartphone troviamo Huawei P Smart a 129€ e Samsung J6 a 159€. Tra gli smartphone top di gamma, iPhone 8 in offerta a 549€ e l’Ipad Apple 32 GB a 299€. Per quanto riguarda Samsung, tra le offerte Panorama c’è anche Samsung J6 a 159€ con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria. Nel nuovo volantino Panorama ci sono anche diversi SMART TV Samsung a partire da 179€. La Smart TV Samsung 65NU7090 è scontata a 699€ mentre il modello Sharp 50” è in offerta da Panorama a 399€.

[Foto: http://www.centroigranai.it]