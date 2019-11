Volantino Risparmio Casa, offerte fino al 23 novembre

È online già da qualche giorno il nuovo volantino Risparmio Casa tutto fino al 23 novembre, con tantissimi sconti. La nota catena di prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale ha lanciato il nuovo flyer pieno di offerte pazzesche su centinaia di prodotti per la casa e la cura della persona. Le offerte Risparmio Casa sono valide fino al 23 novembre, sia nei punti vendita fisici che nello shop online. Ma le sorprese non finiscono qui, oltre ai prodotti scontati potete acquistare anche tanti complementi di arredo per la casa, come piumini e lenzuola. Le offerte sono valide sia in negozio che nello shop online. Ecco il nuovo volantino Risparmio Casa fino al 23 novembre.

Volantino Risparmio Casa fino al 23 novembre, prodotti pulizia

Nella prima pagina del nuovo volantino Risparmio Casa troviamo tantissime offerte. A cominciare dal sottocosto sui prodotti per il bucato. Il detersivo Omino Bianco lavatrice liquido è in offerta a soli 1.49€ mentre il dentifricio Aquafresh è in promozione a 0.59€. Sottocosto anche per i pannolini Huggies a 2.45€. Le offerte Risparmio Casa riguardano anche i complementi di arredo, come le trapunte matrimoniali disponibili in colori assortiti a soli 19 euro. Siete stanchi di portare pesanti buste della spesa fino a casa? Il carrello spesa trolley è in offerta a soli 4.99€.

Nel nuovo volantino Risparmio Casa fino al 23 novembre troviamo anche la candeggina delicata Omino Bianco in offerta speciale a 1.99€. Il sottocosto continua sui prodotti per la lavatrice, con Vernel ammorbidente. Sole lavatrice liquido è in promo a 3 euro, se invece preferite utilizzare le ecodosi, Dixan duo Caps sono scontate a 2,50€. Anche i prodotti Lyso Form per la casa sono scontati, per la lavatrice e per il bagno. La linea Risparmio Casa Natural invece propone tantissimi prodotti per la pulizia con materie prime di origine naturale, tutti scontati del 30% nel nuovo flyer.

Volantino Risparmio Casa fino al 23 novembre, prodotti igiene personale

Nel nuovo volantino Risparmio Casa fino al 23 novembre troviamo anche tanti prodotti per l’igiene personale a prezzi davvero interessanti. Sottocosto per il bagnoschiuma Vidal, in offerta a 0.59€ e per le saponette Palmolive nella confezione da 4 pezzi. Il sapone intimo neutro med è in offerta a soli 0.88€. Se invece volete riempire la dispensa approfittate dell’offerta sulle ricariche bagno schiuma a 1.39€, il sapone liquido da 1 litro è scontato a 0.70€. Le offerte Risparmio Casa fino al 23 novembre sono valide sia nei negozi che nello shop oline, dove potete ordinare e ricevere la vostra spesa comodamente a casa.

[Foto: www.risparmiocasa.it]