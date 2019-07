Volantino Risparmio Casa, offerte fino al 24 Luglio

Il nuovo volantino Risparmio Casa ha tante offerte fino al 24 Luglio. Il sottocosto continua anche nel nuovo flyer, con tanti sconti sui prodotti per l’igiene personale e la cura della casa. Inoltre, con 30 euro di spesa e un contributo di 2.50€ si potrà avere un ombrellone mare e un cuscino gonfiabile. Le offerte Risparmio Casa sono valide anche nello shop online, con spese di spedizione gratuite sopra i 50 euro. Ecco le nuove offerte Risparmio Casa fino al 24 Luglio.

Volantino Risparmio Casa fino al 24 Luglio: igiene personale

Continua il sottocosto nel nuovo volantino Risparmio Casa fino al 24 Luglio. Nel nuovo flyer ci sono tante promozioni, non solo sui prodotti per la pulizia, ma anche su elettrodomestici e complementi d’arredo. Ad esempio, il lettino con parasole a 39 euro, o il congelatore a pozzetto Akai e 99 euro. Nella prima pagina del volantino Risparmio Casa ci sono anche i pannolini Huggies a 4.90 e l’ammorbidente Coccolino a 0,99€. Continuano le offerte sui prodotti per l’igiene personale, shampoo e balsamo Splendo’r a 0,59€ l’uno, shampoo Palmolive a 0,88€.

Schiuma da barba Intesa in promozione a 1,29€ e deodorante Breeze a 1.49€. Le offerte Risparmio Casa riguardano anche i prodotti per i più piccoli, tutta la linea Chicco infatti è scontata del 20%. In estate le zanzare sono sempre dietro l’angolo, per questo è bene utilizzare gli spray Autan che sono in promozione a partire da 4 euro. Fanghi e scrub Geomar sono in offerta a partire da 5.99€.

Volantino Risparmio Casa fino al 24 Luglio: pulizia della casa

Nel nuovo volantino Risparmio Casa fino al 24 Luglio ci sono anche tante offerte sui prodotti di pulizia per la casa. tra questi, la linea di detersivi naturali Winni’s con tanti prodotti a prezzi speciali. L’ammorbidente Felce Azzurra è scontato a 1.19€ mentre il detersivo General Liquido è in offerta a 3.49€. Tutta la linea di sgrassatori Smac è in offerta, così come i prodotti Pril per la cura della lavastoviglie. Tra le offerte Risparmio Casa troviamo anche tanti prodotti per l’arredo esterno: gazebo, ombrelloni, tavoli e sdraie per prendere il sole.

[Foto: www.lavorofacile.info]