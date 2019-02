Volantino Risparmio Casa tutto a 1 euro: offerte fino al 10 Marzo

E’ online già da qualche giorno il nuovo volantino Risparmio Casa tutto a 1 euro, che sta già facendo impazzire tutti. La nota catena di prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale ha lanciato il nuovo flyer pieno di sconti pazzeschi su centinaia di prodotti per la casa e la cura della persona. Le offerte Risparmio Casa sono valide dal 21 Febbraio fino al 10 Marzo, sia nei punti vendita fisici che nello shop online. Ma le sorprese non finiscono qui, oltre ai prodotti a 1 euro potete acquistare anche tanti costumi di Carnevale scontati del 33%. Ecco il nuovo volantino Risparmio Casa tutto a 1 euro valido fino al 10 Marzo.

Volantino Risparmio Casa tutto a 1 euro: i prodotti a 0,99€

Nel nuovo volantino Risparmio Casa tutto a 1 euro potete trovare centinaia di prodotti scontati a 1 euro fino al 10 Marzo. Nella prima pagina del nuovo flyer troviamo subito le offerte più interessanti: deodorante Dove deo stick a 0,99€, stesso prezzo per shampoo Sunsilk, Ace Candeggina Spray Mousse e ammorbidente Coccolino concentrato. Tra le offerte Risparmio Casa troviamo anche le saponette Palmolive e Sole piatti Ecoricarica, sempre a 0,99€. Sfogliando il volantino troviamo poi il detersivo lavatrice Bio Form 25 lavaggi e Smac Express per la pulizia della casa a 0,99€, così come Lysoform casa e Fabuloso pavimenti.

Le offerte Risparmio Casa non finiscono qui, tra gli articoli a 1 euro troviamo anche Spuma di Sciampagna Bucato liquido, Fabuloso ammorbidente e l’asciugatutto Maxi rotolo. Sempre allo stesso prezzo, nei punti vendita Risparmio Casa potete acquistare tanti prodotti per le pulizie di casa. Tra questi Cif Sgrassatore duo, Cif crema attiva e Lysoform candeggina da 2,5 lt. Per quanto riguarda invece le offerte sui prodotti per l’igiene personale, deodorante Neutro Med roll on e spray a 0,99€, stesso prezzo per il sapone intimo Lycia, shampoo Gliss in diverse profumazioni e Nivea doccia schiuma. Nel nuovo volantino Risparmio Casa i dentifrici Colgate e Mentadent sono invece scontati a 0,49€ l’uno.

Volantino Risparmio Casa tutto a 1 euro: offerte costumi Carnevale

Nel nuovo volantino Risparmio Casa, oltre a centinaia di prodotti a 1 euro, potete trovare anche tanti costumi di Carnevale scontati del 33%. Per i più piccoli ci sono tanti modelli, dai personaggi Disney ai supereroi della Marvel come Spiderman e Iron Man. Per le bambine invece i classici costumi da principessa e da fatina, che non passano mai di moda. Nelle offerte Risparmio Casa troviamo anche costumi di Carnevale per i più grandi, dai personaggi classici della Disney fino a quelli più stravaganti e particolari.

Gli articoli scontati Risparmio Casa si possono acquistare sia nei punti vendita che nello shop online della catena.

[Foto: www.lavorofacile.info]