Volantino Tigotà Aprile, offerte fino al 30

È finalmente uscito il nuovo volantino Tigotà di Aprile, con tante offerte valide fino al 30 del mese. Gli sconti riguardano i prodotti per la pulizia della casa e la cura personale, nel flyer ci sono anche tante sorprese per i nostri amici animali. Le offerte Tigotà sono valide sia nei punti vendita che nello shop online del sito. Se non avete un punto vendita vicino casa potete fare online la vostra spesa e ricevere l’ordine direttamente a casa. Le spese di spedizione sono gratuite sopra i 25 euro di spesa. Ecco il nuovo volantino Tigotà di Aprile.

Volantino Tigotà Aprile, offerte pulizia casa

Nel nuovo volantino Tigotà online ci sono tantissime offerte sui prodotti per la pulizia di casa. Il flyer “fantasie di primavera” inizia con tanti sconti sui detersivi pavimenti. Avete voglia di pulizie di Primavera? Potete acquistare Ajax Pavimenti + Ajax Spray a soli 2,49€. I detersivi pavimenti Smac sono in offerta a 1,29€ mentre Emulsio a 1,65€. I detergenti casa Felce Azzurra sono in promo a 1,19€, se invece volete utilizzare prodotti che rispettano l’ambiente ci sono i detergenti spray Winni’s a 1,49€. I detersivi per piatti Nelsen sono in offerta nel nuovo volantino Tigotà a 0,99€ e Wc Gel dual power è scontato a 0,99€.

Per quanto riguarda i prodotti per un bucato perfetto, il flyer Tigotà online propone diversi sconti. Tra questi l’offerta bipacco Sole a 3.95€ e le caps 26 pezzi a 2.79€. Dash Pods 3 in 1 è in offerta a 3.49€ mentre Omino Bianco 30 lavaggi è scontato a 2.79€. L’ammorbidente Soft è in promo a 1,68€ mentre il detersivo Lip Woolite a 2,19€. Nel nuovo volantino Tigotà c’è anche Napisan igienizzante a 4.39€ e Vanish additivo bucato a 2.98€. L’additivo capi sportivi e sintetici Aquam è in offerta a 0,99€.

Volantino Tigotà Aprile, offerte igiene personale

Tra le offerte Tigotà ci sono anche tanti prodotti cosmetici e referenze per la cura personale. La schiuma da barba Gillette è in offerta a 1.69€ e la carta igienica Scala Maxi è in promo a 0.99€. Lo shampoo Elvive disponibile in varie profumazioni è in vendita a 1.75€ mentre le colorazioni capelli Belle Color sono scontate a 4.75€.

Nel nuovo volantino Tigotà potete acquistare anche il sapone liquido neutro Roberts a 0,99€ e la ricarica Fresh & Clean a 1,49€. Il detergente intimo Nivea è scontato a 1.99€ e acquistando 2 prodotti Dove si riceve in omaggio un deodorante da viaggio. Ma le promozioni Tigotà online non finiscono qui, acquistando 2 prodotti Tesori d’Oriente si può vincere una card per la spesa da 25 euro.

[Foto: www.idea-shopping.it]