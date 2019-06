Volantino Tigotà, offerte dal 1 al 30 Giugno

Anche questo mese è uscito il nuovo volantino Tigotà, con tante offerte valide fino al 30 Giugno. Nelle prime pagine del flyer troviamo tanti prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale a 0.99€, non mancano poi le promozioni sui solari. Tra le tante offerte Tigotà c’è anche il comodissimo cuscino Memorcell, che potete avere venerdì 21 e sabato 22 giugno con una spesa minima di 15 euro (offerta valida solo per i possessori di Fidelity Card). Se non avete tempo di recarvi in un punto vendita del marchio, potete fare la spesa sul sito Tigotà. Nello shop online trovate le stesse identiche offerte del nuovo volantino Tigotà fino al 30 Giugno.

Volantino Tigotà fino al 30 Giugno, prodotti a 0.99€

Nel nuovo volantino Tigotà fino al 30 Giugno ci sono tante offerte sui prodotti per la casa e i cosmetici. Nelle prime pagine del nuovo flyer troviamo le promozioni sui solari Leocrema, Seysol, Hawaian Tropic e Bilboa. Inoltre, se acquisterai un prodotto Seysol protezione solare riceverai subito in omaggio un gel doccia doposole agli agrumi. Le offerte Tigotà continuano con i prodotti per la pulizia di casa a 0,99€. Tra questi troviamo il detersivo per i piatti Svelto, detergenti per i pavimenti Vim e Felce Azzurra e Lysoform Wc Gel.

Anche gli ammorbidenti e i deodoranti per la casa sono scontati a 0,99€, così come le salviette milleusi Frìa e il sapone liquido Felce azzurra. Nel nuovo volantino Tigotà fino al 30 Giugno c’è anche lo sgrassatore Cif a 1,49€ e i detergenti casa Rio a 0,95€. Per quanto riguarda invece i prodotti per il bucato, il detersivo lavatrice Omino Bianco è in offerta a 1,65€ mentre General è in promozione a 1.59€. Tante offerte anche sui prodotti per i nostri amici animali, i croccantini Le Chat sono in promozione a 1,29€ mentre il cibo umido per cani è scontato a 0,59€.

Volantino Tigotà fino al 30 Giugno, prodotti igiene personale

Nel nuovo volantino Tigotà fino al 30 Giugno ci sono tante offerte anche sui prodotti per l’igiene personale. La linea Pantene è in offerta con prezzi a partire da 1,99€, scontati anche i prodotti Olaz. Il Gel Aloe Vera Equilibra è in offerta a 5,90€ e le creme Nivea sono in offerta con tanti omaggi se acquistate almeno 2 prodotti della linea. Nei punti vendita Tigotà e nello shop online potete trovare anche i deodoranti Lycia ad un prezzo speciale e i balsami Splendor a 0,75€. Se invece preferite i cosmetici naturali, la linea Garnier Bio è la soluzione ideale ed è in offerta da Tigotà fino al 30 Giugno.

[Foto: www.nessimajocchi.it]