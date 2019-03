È uscito il nuovo volantino Unieuro fino al 21 Marzo ed è ricco di sconti e promozioni su tanti prodotti di elettronica. Il nuovo flyer si chiama “Sconti batticuore” e propone una serie di offerte fino al 50% dal 1 al 21 Marzo. In tutti i punti vendita Unieuro si potranno acquistare tanti prodotti a tasso zero e anche qualche nuovo dispositivo come l’inedito Huawei Y7. Gli sconti più interessanti riguardano la categoria elettrodomestici ma non manca il sottocosto Unieuro su smartphone, notebook e smart Tv. Ecco le offerte del nuovo volantino Unieuro fino al 21 Marzo, valide sia nei punti vendita che nello shop online.

Volantino Unieuro fino al 21 Marzo: sconti elettrodomestici

Nel nuovo volantino Unieuro fino al 21 Marzo gli “sconti batticuore” riguardano principalmente la categoria degli elettrodomestici. Se avete bisogno di rinnovare la vostra casa con qualche elettrodomestico nuovo, questo è il momento giusto. Nel nuovo flyer troviamo varie tipologie di lavatrici con prezzi per tutte le tasche. A cominciare dal prezzo più piccolo che è della lavatrice San Giorgio SEN1012D con extra riscicquo e centrifuga regolabile, in offerta a 299€. Tra le altre offerte Unieuro troviamo anche il modello Candy Bianca, la prima lavatrice dotata di intuito con funzione zoom a 489€. Lavatrice Samsung WW80M è nel nuovo volantino Unieuro a 699€, con la funzione ecolavaggio rapido e diversi programmi speciali.

Nel nuovo flyer ci sono anche offerte interessanti nella categoria frigoriferi, tra cui il frigorifero combinato Hotpoint scontato del 40% a 497€ mentre il frigorifero Samsung a doppia porta Classe A++ è in promozione a 599€. Se invece desiderate un modello ultra tecnologico e all’avanguardia, date un’occhiata al modello LG InstaView Door in Door, in vendita da Unieuro a 1.999€. Un’altra promozione interessante è la macchina del caffè Nespresso Inissia scontata del 40% a 59€, con incluso un buono di 25 euro per l’acquisto delle capsule. Tutti gli elettrodomestici del volantino Unieuro prevedono la consegna gratuita e il ritiro dell’usato.

Volantino Unieuro fino al 21 Marzo: offerte smartphone

Nel nuovo volantino Unieuro fino al 21 Marzo ci sono anche tante offerte nella categoria smartphone e notebook. Tra queste c’è anche qualche prodotto inedito, come il nuovissimo Huawei Y7 a 199€ o Aus Zenfone Max M2 a 199€. Huawei Mate 20 Pro è in offerta da Unieuro a 899€ mentre Huawei P20 Pro è scontato del 26% a 549€.

Se invece avete intenzione di Acquistare Huawei P20 Lite, lo trovate nel flyer a 229€. Piccolo prezzo anche per Honor 10 in vendita a 299€. Il prezzo più piccolo del nuovo volantino Unieuro di Marzo è dell’inedito Xiaomi RedMi 6A, in promozione a soli 99€.

[Foto: www.smartworld.it]