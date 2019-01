Conto Corrente arancio Ing Direct

Con il nuovo conto corrente Ing Direct, Conto arancio, sarà possibile ricevere fino a 500 euro. Basterà invitare un amico ad aprire un conto.

Conto arancio Ing Direct: ecco le novità

“L’amicizia vale di più”: con questo spot, la banca ing Direct sta sponsorizzando il nuovo Conto Corrente Arancio. Ma di cosa si tratta? L’istituto di credito verserà ai propri clienti una somma massima di 500 €. Per ricevere questi soldi, basterà invitare un proprio amico ad aprire un conto. Affinché sia possibile usufruire di questa offerta, i clienti dovranno versare almeno 3000€ sul conto, entro il 31 Marzo 2019. Una volta fatto il versamento, si potrà invitare un amico in Ing Direct, utilizzando il “codice amico”.

Ecco come funziona il conto corrente Ing

Dover pagare il canone è una vera e propria scocciatura. Ecco perché Ing Direct, con Conto Arancio, tra le altre novità di Ing, ha tagliato tutti i costi. Essendo un conto online, Conto Corrente arancio non ha spese. Stesso dicasi per la carta prepagata e per la carta di credito, completamente gratuite. Ma non finisce qui: grazie a questo conto, i clienti potranno tranquillamente prelevare da qualsiasi sportello bancomat senza spese di commissione. Ciò è valido non solo in Italia, ma in tutta Europa. Per aprire il conto, vi basterà essere in possesso di una firma digitale, da utilizzare sul contratto che troverete sul sito.

Un’occasione da non farsi sfuggire

Questo nuovo conto di Ing Direct è dunque veramente vantaggioso: al di là del non dover pagare alcun tipo di canone, ricevere 500€ è davvero un bel regalo. Affrettatevi dunque, così da poter portare a casa una bella somma di denaro, grazie ai vostri amici.

[foto: investireoggi.it]