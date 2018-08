MTV Video Music Awards 2018: ultime novità e artisti premiati

La kermesse degli MTV Video Music Awards 2018 si è svolta il 20 agosto scorso presso la Radio City Music Hall di New York. La cerimonia di premiazione organizzata da Mtv si configura nel panorama musicale internazionale come la più importante dell’anno per quanto concerne i videoclip. Ecco la lista con i nomi degli artisti premiati.

MTV Video Music Awards 2018: Cabello artista dell’anno

La kermesse organizzata da Mtv è giunta alla trentacinquesima edizione. A spiccare nel corso dell’ultima edizione è stata l’artista Camila Cabello. La cantautrice cubana naturalizzata statunitense ha conquistato due statuette molto ambite: quella di Artista dell’Anno e quella per per il video “Havana”.

A vincere il premio per il miglior video pop è stata invece Ariana Grande, con “No Tears Left To Cry”. Il premio alla carriera Michael Jackson Video Vanguard Award è andato a Jennifer Lopez. L’artista latinoamericana ha portato a casa anche la statuetta vinta nella categoria “Best collaboration” insieme a DJ Khaled e Cardi B.

A vincere il maggior numero di statuette è stato Donald McKinley Glover, in arte Childish Gambino. A lui sono andati i premi per il miglior video con un messaggio sociale, miglior regia e miglior coreografia per il suo “This Is America”.

MTV Video Music Awards 2018: gli artisti premiati

VIDEO OF THE YEAR: Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

ARTIST OF THE YEAR: Camila Cabello

SONG OF THE YEAR: Post Malone Ft. 21 Savage – “Rockstar”

BEST NEW ARTIST: Cardi B

BEST COLLABORATION: Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero”

PUSH ARTIST OF THE YEAR: Aprile 2018 – Hayley Kiyoko

BEST POP: Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

BEST HIP HOP: Nicki Minaj – “Chun-Li”

BEST LATIN: J Balvin, Willy William – “Mi Gente”

BEST DANCE: Avicii ft. Rita Ora – “Lonely Together”

BEST ROCK: Imagine Dragons – “Whatever It Takes”

VIDEO WITH A MESSAGE: Childish Gambino – “This Is America”

BEST CINEMATOGRAPHY: The Carters – “APES**T”

BEST DIRECTION: Childish Gambino – “This Is America”

BEST ART DIRECTION: The Carters – “APES**T”

BEST VISUAL EFFECTS: Kendrick Lamar & SZA – “All The Stars”

BEST CHOREOGRAPHY: Childish Gambino – “This Is America”

BEST EDITING: N.E.R.D & Rihanna – “Lemon”

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD AWARD: Jennifer Lopez

