Regali di fidanzamento e matrimonio: cosa regalare?

I regali di fidanzamento e matrimonio sono occasioni per promettersi amore eterno e iniziare una nuova vita insieme. Il dono da regalare al partner un tempo era stabilito da usanze e tradizioni, e in genere si regalava l’anello alla donna e l’orologio all’uomo. Oggi la modernità vuole che sia la coppia stessa a decidere cosa regalare all’altro, senza regole troppo rigide.

Regali di fidanzamento e matrimonio: regali originali o tradizionali?

La promessa di fidanzamento e la proposta di matrimonio sono i momenti più importanti per una coppia. Due persone che si promettono amore eterno e si impegnano a restare uniti per sempre, nonostante le avversità, meritano di festeggiare questo momento. I regali di fidanzamento e matrimonio più gettonati sono quelli tradizionali. La sposa regala al futuro marito il classico orologio, dei gemelli o una spilla per la cravatta. L’uomo invece regala alla sposa un anello con una pietra preziosa, o un gioiello di suo gradimento.

Tra i regali di fidanzamento e matrimonio più originali abbiamo diverse soluzioni. Un’idea potrebbe essere quella di buttarsi nel benessere. Regalare un massaggio o una giornata in un centro benessere è un modo alternativo ma piacevole di festeggiare il proprio fidanzamento. Se il partner invece ha qualche passione particolare, si può regalare qualcosa che lo aiuti a coltivarla. Appassionato di fotografia? Una bella macchinetta fotografica di ultima generazione. Amante della lettura? Un ebook reader è il regalo ideale.

Stupisci il partner con regali di fidanzamento e matrimonio unici

I regali di fidanzamento e matrimonio sono un’ottima occasione per stupire il partner, e fargli capire quanto teniamo a lui. Non è detto che debbano essere per forza anelli oppure orologi, perché non tutti amano questo tipo di oggetti. Si può anche decidere di fare un regalo qualsiasi, come ad esempio un buono regalo. In questo modo sarà il partner a scegliere cosa acquistare, e saremo sicuri di azzeccare la scelta.

Per chi vuole stupire veramente il proprio partner ci sono tante idee regalo tra cui poter scegliere. Se non amate il classico anello di fidanzamento potete optare per una coppia di federe su cui farete stampare i vostri nomi. In alternativa il classico album di foto è un regalo intramontabile. Un dono semplice ma speciale allo stesso tempo, perché racchiuderà i momenti più belli della vostra vita.

