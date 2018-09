Slot machine online e VLT fisiche: alcune differenze operative sul gioco

Da diverso tempo ormai si parla spesso di gioco d’azzardo fisico e digitale, facendo una distinzione netta tra queste due tipologie di giochi. Tra i giochi sicuramente più conosciuti e praticati in Italia risultano le slot machine, in special modo quelle di ultima generazione, ovvero le VLT. Con il proliferare delle sale da gioco, nel corso degli ultimi 10 anni, si è molto discusso dei rischi di ludopatia e gioco compulsivo, da parte degli utenti. Per questo motivo le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi, con vincite in denaro devono essere applicate agli apparecchi da intrattenimento, in special modo alle slot machine e VLT di tipo fisico. Secondo un’indagine condotta tra il 2016 e il 2017, in Italia ci sono oltre 400mila slot diffuse in 83mila locali sul territorio nazionale. Questi numeri mostrano come gli italiani siano un popolo di giocatori e di scommettitori. Questo ha infatti portato l’attuale governo a emanare all’interno del Decreto Dignità, alcune leggi che cercano di ridurre il gioco d’azzardo. In particolare per quanto riguarda le slot machine, dal 2019 in poi sarà necessario introdurre la tessera sanitaria per poter giocare, dimostrando quindi di essere maggiorenni e senzienti. Ciò è avvenuto per limitare o comunque tenere sotto controllo il flusso di gioco e di denaro che riguarda la realtà del gioco e delle slot machine in particolare. Come dicevamo in apertura vi sono slot machine di diverso tipo, tra le più moderne e innovative si segnalano sicuramente le slot online che potrete trovare su Gioco Digitale e che sono disponibili sia per smartphone che per PC.

Il volume d’affari legato al gioco online rappresenta una significativa nicchia per il mercato italiano, anche se il fenomeno non è certamente paragonabile al gioco di tipo fisico, così come alle scommesse sportive e alle lotterie. In Italia tra il 2015 e il 2018 sono stati spesi oltre 90 miliardi di euro nel gioco, distribuiti tra i differenti vettori che operano in questo tipo di settore. Non a caso esso viene definito come l’industria del gaming, settore del terziario avanzato che conta un numero sempre maggiore di utenti e di persone che lavorano in questo ambito. Una realtà che si è consolidata nell’arco degli ultimi 10-15 anni e che rappresenta sempre buone opportunità su tutti i livelli operativi. Così troviamo assieme al fenomeno del gioco compulsivo, anche utenti che grazie al gioco si sono scoperti capaci di arrotondare e di avere entrate extra di tipo lavorativo. Un settore che ormai è una realtà sempre più solida, su tutti i livelli. Del resto gli italiani sono da sempre un popolo di giocatori e di scommettitori, tra i più attivi in Europa e nel mondo. Le leggi attuali circa il gioco legale tutelano contemporaneamente sia i giocatori e quindi gli utenti che le sale da gioco di tipo fisico e digitale. Il gioco digitale ha preso piede maggiormente da quando la tecnologia mobile è diventata di utilizzo comune e quotidiano. Per questo motivi le sale da gioco hanno sviluppato e implementato delle app di gioco molto sofisticate e al contempo immediate che consentono agli utenti attivi di poter giocare in qualsiasi momento della giornata e in mobilità. Questo ha aperto a una nuova era per il gioco online, visto che la maggior parte delle persone oggi è collegata h24 è predilige l’utilizzo di smartphone e tablet.