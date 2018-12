Sorteggi Champions League, il tabellone degli ottavi

Sono andati in scena i sorteggi Champions League 2018/19, stagione con molte novità. Urna non benevola per la Juventus che se la vedrà con l’Atletico Madrid. Più fortunata la Roma di Di Francesco.

Sorteggi Champions League: il quadro

Atletico Madrid-Juventus, Liverpool-Bayern e Manchester United-Paris Saint Germain saranno i big match degli ottavi di finale. E’ questo il verdetto dei sorteggi Champions League tra le migliori 16 squadre. La squadra di Allegri avrà il difficile compito di affrontare gli spagnoli guidati da Simeone. Non i migliori avversari da affrontare. La Roma, invece, non poteva sperare di meglio. Se la vedrà con i portoghesi del Porto.

Ecco le sfide degli ottavi di Champions League.

Schalke-Manchester City

Atletico Madrid-Juventus

Manchester United-Paris Saint Germain

Tottenham-Borussia Dortmund

Lione-Barcellona

Roma-Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern

La situazione generale

I campioni in carica del Real Madrid, non nella loro migliore stagione, non avranno vita facile contro i giovani “terribili” dell’Ajax. Tagliafico e compagni venderanno cara la pelle contro Modric e Ramos. Risultato sulla carta scontata anche se con il Real di questi tempi non è facile indovinare il risultato. Le motivazioni non mancheranno, soprattutto ascoltando l’inno della Champions League. Il Man Utd di Mourinho sarà chiamato alla prova del 9 contro i francesi del PSG. Cavani, Neymar e Mbappè sono degli avversari temibili per tutti. Risultato da tripla.

Il Barcellona, una delle favorite alla vittoria finale, non dovrebbe avere problemi con il Lione. Stesso discorso per la squadra di Guardiola contro lo Schalke. Tottenham-Borussia Dortmund e Liverpool-Bayern saranno scontri tra titani. Chi la spunterà? A Febbraio assisteremo a delle partite entusiasmanti. Nel frattempo diamo sfogo ai vari commenti susseguenti ai sorteggi di Champions League. In attesa tra qualche mese di assistere allafinale, per la quale i biglietti sono a ruba.