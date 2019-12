Greta Thunberg protagonista di “Time”

La copertina 2019 di ‘Time’ è sua. È di Greta Thunberg. L’ormai notissima attivista sedicenne svedese impegnata a fondo sulle tematiche ambientali della Terra ha conquistato la prestigiosa vetrina della rivista americana che, ogni anno a dicembre, immortala il o la protagonista dell’anno.

“Time” premia l’attivismo di Greta

‘Time’ ha deciso di premiare Greta che, in questa sfida, ha sconfitto anche uno dei suoi principali avversari sull’ambiente, il presidente Usa Donald Trump, precedendo anche la speaker della Camera dei rappresentanti statunitense Nancy Pelosi e i manifestanti di Hong Kong.

Greta Thunberg è la più giovane ‘Persona dell’Anno’ di ‘Time’ da quando, nel 1927, la rivista assegna questo riconoscimento. Sulla copertina la giovanissima svedese appare in un click emblematico della sua battaglia in favore dell’ambiente e della salvaguardia del pianeta: in piedi su uno scoglio a guardare lontano.

Greta Thunberg sulla copertina di “Time”

Un’immagine di Greta che rimanda al presente e al futuro della Terra testimoniando la sua iniziativa. In questa scelta, ‘Time’ premia il potere della gioventù “per aver suonato l’allarme sulla relazione predatrice dell’umanità con l’unica cosa che abbiamo” e “per aver mostrato cosa succede quando una nuova generazione prende la guida (fonte www.ansa.it)”.

Ed evidenziando anche che la stessa Greta Thunberg “e’ riuscita a trasformare vaghe ansie sul futuro del pianeta in un movimento mondiale che chiede un cambiamento globale (fonte www.ansa.it)”. Greta era stata anche candidata al Premio Nobel per la Pace 2019 ed è attualmente a Madrid per la Conferenza dell’Onu, Cop25, sui cambiamenti climatici. Domani sarà a Torino per rinnovare l’appuntamento con il movimento ‘FridaysForFuture’.

(Foto: www.affaritaliani.it)