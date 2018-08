Maria De Filippi dipendente dal crossfit grazie a Belen

Maria De Filippi si è data al crossfit. La conduttrice di Uomini e Donne rivela la sua passione per l’attività fisica.

Maria De Filippi dipendente dal crossfit

Abbiamo imparato ad apprezzare Maria De Filippi come autrice e conduttrice di svariati programmi televisivi di successo. Della sua vita privata si sa poco. E’ sposata con il mitico Maurizio Costanzo e ama i cani. Quasi nessuno, però, conosceva la sua passione per il crossfit che ha scoperto grazie alla sua amica Belén Rodriguez.

Il crossfit è un articolato programma di esercizi aerobici e di ginnastica che viene utilizzato per mantenere in forma il proprio corpo. E sono almeno tre anni che la regina della televisione italiana si dedica con profitto a questa sua nuova attività. C’è chi invece aveva parlato di Maria De Filippi rifatta? La foto scatena i sospetti.

La sua confessione

Ed è la stessa Maria a parlarne su “Fuorigioco“, un inserto che esce la domenica sulla Gazzetta dello Sport. “Arrivo davvero sfinita alla fine dell’allenamento”, ha spiegato la nota conduttrice, “ma non mollo”. Una vera e propria dichiarazione di intenti la sua, che dimostra anche la sua tenacia e la voglia di mantenersi sempre in forma.

Si tratta dunque di un’attività che la De Filippi ha preso davvero sul serio. il tutto è iniziato quando, osservando le Stories che Belén pubblicava su Instagram, ha deciso di provare anche lei le gioie, e i dolori, del crossfit. Già, perché, se si vuole mantenere un fisico invidiabile, bisogna sottoporsi a dei rigidi esercizi.

“A me stupiva il fatto che Belén riuscisse a tenere una magnifica postura anche quando svolgeva le faccende domestiche”. Con queste simpatiche parole, Maria ha tentato di giustificare la sua scelta di intraprendere questa attività. E nonostante abbia superato i cinquant’anni, dal punto di vista fisico è una donna che non ha niente da invidiare a quelle più giovani di lei.

Sempre in forma grazie al crossfit

E una dimostrazione di quanto diciamo è l’ultimo video che ha realizzato durante le sue vacanze. La sua fedele collaboratrice a Uomini e Donne, la bellissima Raffaella Mennoia, l’ha ripresa mentre era alle prese con lo wakeboard. A bordo di una tavola, la De Filippi si è lasciata andare a dei virtuosismi degni di un’atleta mentre veniva trainata da una barca.

E se la regina della televisione italiana è divenuta brava anche negli sport quasi estremi, il merito è del suo programma di allenamenti. Ogni giorno, infatti, Maria esegue trenta addominali e altrettanti piegamenti, ma anche vari esercizi, tra cui il sollevamento pesi.

In forma e in salute

Insomma, il crossfit sta dando degli ottimi risultati. Mentre Maria De Filippi si prepara alla nuova stagione televisiva con l’atteso ritorno di Tu Si Que Vales, proprio in questi giorni ha festeggiato un importante compleanno: gli ottant’anni di Maurizio Costanzo.

Lei e suo marito formano ormai una coppia molto affiatata. Non è un segreto che la stessa Maria, in svariate interviste concesse negli ultimi anni, ha sempre indicato Costanzo come un punto di riferimento della sua vita sentimentale, ma anche nell’ambito lavorativo, perché è lui ad avergli insegnato i trucchi del mestiere. Ma se dal prossimo settembre potremo rivederla più in forma che mai nei suoi programmi, il merito è della sua amica Belén Rodriguez.

[Foto: it.blastingnews.com]