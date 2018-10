Quanto costa una raccomandata? Il prezzo varia molto in funzione del servizio accessorio che si sceglie al momento dell’invio.

Costo Raccomandata

La raccomandata infatti è una tipologia di spedizione con cui si invia un documento o un pacco con apposita numerazione. Lo si fa al fine di ridurre al minimo la possibilità di perdere il plico ed evitarne il furto. La posta raccomandata viene utilizzata abitualmente per inviare documenti importanti, è un servizio presente in tutto il mondo e serve per spedire qualcosa che deve essere consegnato direttamente nelle mani del destinatario.

Questo vuol dire che il postino qualora non dovesse trovare l’interessato non lascerà la busta nella cassetta delle lettere. Inoltre, depositerà un talloncino con il quale il destinatario potrà ritirare la stessa presso l’ufficio postale di residenza. In Italia il servizio è messo a disposizione da Poste Italiane ma anche da molti privati, il suo utilizzo è sfruttato al massimo. Anche per i pacchi poiché per oggetti di piccole dimensioni a volte è più conveniente rispetto ad una spedizione normale.

La raccomandata può essere tracciata mediante il sito delle poste ed impiega in media, per la spedizione classica, dai 3 ai 5 giorni.

Vari costi

Quanto costa una raccomandata quindi? Ovviamente la cifra varia tantissimo, tutto dipende dal tipo di spedizione, dal peso, dal paese di destinazione. L’insieme di queste cose fa il totale. Nel caso di pacchi voluminosi o comunque pesanti si sconsiglia l’uso della raccomandata, è bene affidarsi ad un corriere.

La raccomandata classica con attestazione di spedizione ha un costo che parte dai 5.40 euro. Prevede la possibilità di invio online, firma alla consegna, controllo nel corso della spedizione e giacenza a 30 giorni Esiste poi la raccomandata Da Te: si tratta di spedire da casa propria la busta. Ha le stesse caratteristiche di una raccomandata normale e prevede, oltre il costo della stessa anche 4 euro per il servizio.

Vi è poi la raccomandata 1 che prevede una consegna veloce e due tentativi di consegna ed ha un costo pari a 6.90 euro. La medesima è disponibile con prova di consegna, ovvero la raccomandata A/R che ha un costo superiore pari a 9.90 euro. Vi è poi la raccomandata in contrassegno che è molto utile per incassare denaro e costa 12.90 euro. Ed anche la raccomandata internazionale che può essere spedita ovunque a partire da 7.10 euro. Con il servizio Dove e Quando è possibile monitorare tutte le spedizioni fino al confine italiano.

Raccomandata market

Vi sono poi i vari tipi di raccomandata market. Riguarda quelli che riceviamo abitualmente e che sono dotate di un codice identificativo. Quando troviamo ad esempio nella cassetta delle lettere un talloncino con un codice questo ci permette di identificare il mittente, se si tratta della banca, di una comunicazione di un avvocato o ancora una richiesta di pagamento del fisco, una multa e così via.

Tra i vari gruppi di codici per quanto riguarda l’avviso di raccomandata, i più noti sono: 573, 608, 609, 612, 614, 615, 616, 617, 630, 648, 649, 650, 665, 670, 671, 689

Ed esistono anche gli atti giudiziari che vengono identificati con il codice 786, 781, 782, 788 e 789.

[Foto: www.trovami.com]