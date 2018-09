600 posizioni McDonald’s in tutta Italia. McDonald’s ha annunciato l’apertura di nuovi punti vendita in Italia. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato Mario Federico. Riguarda 600 nuove assunzioni nei prossimi cinque anni.

600 posizioni McDonald’s: nuove assunzioni

La novità di 600 posizioni McDonald’s è importante per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro. Si tratta, infatti, di una grande realtà e di un comparto che non conosce crisi. I prossimi punti vendita di McDonald’s saranno aperti su tutto il territorio nazionale. Consentiranno di offrire opportunità di impiego a tantissime persone.

Chiunque voglia candidarsi o tenersi aggiornato alle offerte di lavoro presenti da McDonald’s può monitorare il sito internet alla sezione “lLavora con noi”.

La notizia dell’Ad dell’azienda in Italia promette comunque 16 nuove aperture in Campania tra il 2018 e il 2022, di cui almeno 5 saranno a Napoli. Un pacchetto che si andrà ad ampliare. Attualmente l’azienda è costituita oltre l’ottanta percento di giovanissimi. Non sorprende comunque che la catena di fast food famosa in tutto il mondo sia in espansione ed aprirà nuovi punti vendita.

La bella notizia

La notizia delle aperture è stata data all’incontro Napoli tra le eccellenze locali. Inoltre il team del gruppo organizza in giro per l’Italia anche il McItalia Job Tour. Si tatta di incontri collettivi a cui è possibile prendere parte,. Tutte le informazioni dettagliate sono comunque riportate sulla pagina di McDonald’s.

Le caratteristiche richieste ai dipendenti sono flessibilità, capacità di lavorare in team, doti relazionali, conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano, possibilità di lavorare su turni anche nei fine settimana e nei giorni festivi. Ovviamente oltre alle candidature base ci sono poi quelle specifiche per settore che richiedono anche la laurea, la conoscenza specifica di una lingua, anni di esperienza in contenti internazionali ecc.

Il piano di sviluppo del colosso americano prevede investimenti per 40 milioni di euro solo in Campania con l’apertura di nuovi ristoranti. I profili maggiormente ricercati saranno:

Manager

Responsabili

Addetti alla vendita come Hostess e Crew.

Non vi resta che visitare il sito e applicare se interessati. Buona fortuna.

