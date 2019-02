Agenzie di traduzione professionale: come riconoscere le migliori?

Un’agenzia di traduzione professionale è un partner fondamentale per aziende, professionisti che hanno bisogno di instaurare rapporti internazionali di natura istituzionale, commerciale o altro. L’efficace trasmissione di un messaggio è infatti la base del rapporto di fiducia che è necessario creare tra due soggetti i quali, pur avendo la necessità di entrare in relazione, non utilizzano la stessa lingua.

Attualmente il numero delle agenzie di traduzione operanti in Italia è piuttosto alto: ad incrementarlo sensibilmente hanno contribuito la maggiore semplicità con cui è possibile creare contatti internazionali grazie alla capillare diffusione del web e alla crescente globalizzazione del mercato, che ha portato le aziende a confagenzierontarsi sempre più spesso con partner esteri.

Come ci si orienta in un mercato così complesso? Ecco alcune indicazioni per valutare in maniera corretta le prestazioni offerte da un’agenzia di traduzione professionale.

Coppie linguistiche e traduttori specializzati

Tradurre significa trasferire un messaggio da un contestolinguistico e culturale a un altro mantenendo il più possibile inalterato il suo messaggio e la sua funzione. Per farlo è necessario che il traduttore padroneggi ogni sfumatura delle due lingue all’interno delle quali è necessario operare la traduzione. Queste due lingue formano una coppia linguistica. Ogni traduttore può essere specializzato solo in un piccolo numero di coppie linguistiche, quindi una buona agenzia di traduzione professionale dovrà disporre di un buon numero di collaboratori, che siano in grado di operare su una vasta gamma di coppie linguistiche.

Argomenti e forma della traduzione

Tradurre un testo tecnico o un testo letterario non è la stessa cosa. Il testo tecnico, ad esempio, ha bisogno di un approfondito studio terminologico che una buona agenzia di traduzione svolgerà con la strettissima collaborazione del cliente, al fine di mettere a punto un glossario che assicuri alla traduzione precisione e omogeneità. Il testo letterario, a sua volta, necessita di un approccio completamente differente, che sia in grado di trasmettere suggestioni, oltre che concetti.

Tradurre testi per il web sarà molto diverso dalla traduzione di testi per brochure turistiche: il medium attraverso cui i testi tradotti verranno diffusi (in questo caso la rete e una specifica forma cartacea) influenza moltissimo la traduzione stessa, poiché i traduttori dovranno conoscere non soltanto una specifica coppia linguistica, ma dovranno anche essere in grado di rispettare regole specifiche (quelle dell’ottimizzazione per i motori di ricerca nel caso di testi per il web e quelle della comunicazione persuasiva per la brochure).

Ogni traduzione implica quindi l’utilizzo di nozioni non strettamente linguistiche che un traduttore deve necessariamente possedere per eseguire correttamente il lavoro. Un’agenzia di traduzione professionale di buon livello sarà in grado di affidare ogni incarico a un traduttore che possegga anche le altre competenze necessarie alla buona esecuzione del compito.

Un servizio su misura per il cliente

Non tutte le traduzioni possono essere letterali: la traduzione di una campagna pubblicitaria ad esempio potrebbe implicare una totale riformulazione dei testi, per adeguarli al contesto culturale in cui dovranno essere efficaci. Anche in questo caso una buona traduzione sarà quella eseguita da traduttori in grado di operare non solo una traduzione ma una transcreation, cioè una totale o parziale reinterpretazione del testo nell’ottica di una comunicazione persuasiva efficace nella lingua di arrivo.

Eurotrad, agenzia di traduzione con 20 anni di esperienza