Se l’è vista brutta l’atleta di colore italiana di origini nigeriane Daisy Osakue, selvaggiamente aggredita nella tarda serata di ieri a Moncalieri mentre rientrava a casa.

Uova in faccia all’atleta italiana di colore Daisy Osakue

Il tutto è avvenuto nei pressi di Corso Roma, nei pressi dell’abitazione in cui risiede con la propria famiglia. Alla giovane primatista nazionale under 23 del lancio del disco sono state lanciate violentemente delle uova in pieno volto da una Fiat Doblò in corsa con due uomini a bordo.

Una di queste l’ha colpita alla tempia vicino l’occhio sinistro costringendola al ricovero in ospedale da cui ha riportato la lesione della cornea. Un episodio inquietante, vile e incivile (se non anche razzista) che qualifica automaticamente chi l’ha compiuto.

Parteciperà ugualmente agli Europei di Berlino

Daisy Osakue è una promessa dello sport italiano nella sua disciplina, tanto da essere stata anche convocata per i Campionati Europei di Berlino, la cui partecipazione non dovrebbe comunque essere messa a rischio da questo spiacevole accadimento.

I medici, infatti, le hanno raccomandato riposo assoluto per alcuni giorni prima di poter riprendere l’attività fisica (il 9 agosto ha il turno di qualifica) e, soprattutto, una vita normale. Rimane, però, l’atto compiuto e in modo particolare la sua incomprensibile violenza.

L’atleta sta portando avanti gli studi e l’allenamento negli States, all’Università di Sant’Angelo in Texas. Il 9 aprile ha toccato la distanza di 59,72 metri con il lancio del disco diventando la quarta italiana di tutti i tempi in questa speciale classifica.

