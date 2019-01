AIM Italia: 2018 da record

Le PMI motore di Piazza Affari. È stato così nel 2018, come emerge dalle rilevazioni dell’Osservatorio AIM Italia di IR Top Consulting

L’AIM Italia nel 2018

Nel 2018 sono 113 le quotate sul listino di Piazza Affari dedicato alle PMI. Negli ultimi anni è stato proprio questo il listino che ha registrato il maggior numero di collocamenti rispetto al mercato principale (MTA). Le IPO nel corso dei passati 12 mesi sono state 26, di cui 19 aziende e 7 SPAC (24 nel 2017, di cui 8 SPAC). Su MTA, invece, si sono quotate 4 società, sul MIV 1 società (7 su MTA e 1 sul MIV nel 2017). Tre i settori di riferimento per il 46 per cento delle IPO: Industria (6), Tecnologia (4), Servizi (2). Ben cinque le IPO che hanno un business relativamente recente, nella fase successiva di startup. A guidare la classifica delle quotazioni è il comparto della finanza, che include le SPAC, rappresenta il 27 per cento delle nuove quotate. Le IPO del settore tecnologia, moda e lusso e alimentare presentano, invece, le maggiori dimensioni in termini di ricavi medi.

Uno sguardo ai territori

A guidare la classifica territoriale è prevalentemente il Nord Italia. Il 62 per cento delle nuove aziende su AIM Italia è in Lombardia, seguita da Lazio, Emilia Romagna eToscana (rispettivamente 8 per cento). Nel 2018 la raccolta complessiva si attesta a 1,32 miliardi di Euro (1,26 in 2017), oltre 6 volte il livello pre-PIR del 2016. La raccolta media delle IPO nel 2018 è stata pari a circa 8 milioni di euro (al netto delle SPAC). Un mercato a cui guardare con interesse, quindi. Facendosi guidare dal proprio broker di riferimento, anche on line.

Le società del 2018

Chi si è quotato nel 2018? Ecco tutti i nuovi titoli da valutare: Powersoft, Edilizi Acrobatica, Digital Value, Circle, Renergetica, Sciuker Frames, TheSpac, Vimi Fasteners, SosTravel.com, SG Company, Intred, Portobello, Monnalisa, Askoll EVA, Esautomotion, Longino & Cardenal, Grifal, Archimede SPAC, Somec, Gabelli Value for Italy, Fervi, Kolinpharma, Life Care Capital, VEI 1, ALP.I, Spaxs, per una capitalizzazione totale da IPO pari a Euro 1,8 miliardi. Inoltre, nel corso dell’anno sono state ammesse ICF Group (a seguito della Business Combination con EPS Equita PEP 1) Cellularline, CFT, Fine Foods NTM ed EPS Equita PEP 2.

Cresce anche la quota di investitori istituzionali

La crescita del mercato AIM Italia va di pari passi con quella della presenza di investitori istituzionali sul mercato. Nel 2018 crescono dell’80 per cento rispetto all’anno precedente e arrivano a quota 108 investitori istituzionali rispetto a 60 nel 2017, per un ammontare di 812 milioni di Euro investiti, pari a circa il 12 per cento della market cap. Cresce anche la quota degli investitori esteri, pari al 52 per cento, a +21 per cento (rispetto a una quota del 43% secondo l’analisi dell’Osservatorio AIM 2017). Circa il 25 per cento del flottante su AIM Italia è detenuto da Fondi PIR.