Assegni familiari 2019: le novità

Gli assegni familiari spettano al nucleo come integrazione del reddito e spettano a determinate categorie di lavoratori entro certi limiti stabiliti dalla legge.

Novità assegni familiari 2019

La famiglia che percepisce il sostegno economico degli assegni familiari, (con una persona che sia lavoratore o pensionato) deve seguire alcuni passi importanti. Bisogna farne richiesta e avere un nucleo composto da richiedente, coniuge e figli o familiari a carico. Il reddito di cui si parla è quello che riguarda tutta la famiglia e riguarda l’anno precedente. La condizione per ricevere gli assegni è avere il 70% del reddito familiare da parte di quel soggetto che ne fa richiesta.

Con l’anno 2019 sono state introddotte importanti novità relative a:

modalità di richiesta

pagamento

tabelle economiche.

Una delle più interessanti riguarda il caso di genitori non sposati. In questo caso è possibile avanzare richiesta, questo implica però che verrà considerato solo uno dei due ai fini fiscali. L’altro reddito non fa cumulo e quindi in pratica risulta un genitore single con il figlio a carico.

Come vengono pagati gli assegni?

Gli assegni familiari possono essere pagati dal datore di lavoro che anticipa l’INPS. Oppure direttamente da questa nel caso in cui si tratti di operaio agricolo, lavoratore iscritto alla gestione separata o pensionato.

Gli importi degli assegni familiari 2019 possono variare di molto. Vi sono delle tabelle che è possibile consultare per farsi un’idea di quanto spetta. In presenza di più figlio o nipoti l’importo viene man mano ridotto.

Come presentare domanda? Gli assegni familiari possono essere richiesti al datore di lavoro se si è dipendenti oppure all’INPS se invece si lavora autonomamente. La domanda può essere fatta attraverso il sito internet, tramite contact center o patronato. È fondamentale fornire tutte le informazioni necessarie e veritiere ai fini del calcolo.

Richiesta assegni

Anche gli assegni familiari arretrati possono essere richiesti. Tuttavia, è bene sapere che si ha a disposizione un tempo massimo di cinque anni, altrimenti questi vengono messi in prescrizione. Gli arretrati vanno chiesti nelle stesse modalità di cui sopra.

Gli assegni familiari 2019 possono essere percepiti fino a quanto i figli o equiparati non compiano 18 anni, fino a che i figli che vanno all’università non compiano 26 anni o per sempre nel caso in cui si abbiano figli disabili (senza limiti).

Si tratta di una prestazione economica importante a sostegno del reddito. E’ fondamentale richiederla a tutti coloro che spettano.