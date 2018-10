Gli atti giudiziari 781 sono quegli atti che provengono solitamente da un legale o da un giudice. Sono tendenzialmente convocazioni a presenziare ad un processo o in casi rari multe.

Atti giudiziari 781, cosa sono?

Gli atti giudiziari 781, e quelli in generale, sono quei documenti relativi a un processo civile, penale, amministrativo. Non riguardano quindi avvisi provenienti da Equitalia, INPS, Agenzia delle Entrate, Polizia, Comune, Carabinieri.

Quando si sente la parola ufficiale giudiziario si inizia a temere il peggio. Questo avviene sia quando si tratta di questo oppure di un postino che consegna un atto giudiziario la preoccupazione è notevole. Un atto giudiziario comunque è solitamente l’invito a rendere una testimonianza, ad un processo che ci riguardi o meno. Gli atti giudiziari riguardano atti relativi un processo inviati dall’avvocato o dal giudice. Si tratta di un atto di citazione oppure di un ricorso o ancora di un atto di appello o di un ricorso per cassazione.

Potrebbe però anche trattarsi di un atto di precetto nel caso in cui il soggetto destinatario debba versare una somma prima dell’esecuzione forzata, un atto di pignoramento in caso di procedimento già avviato oppure l’avviso di uno sfratto. Se riguarda la spedizione del tribunale invece l’atto può contenere una sentenza, un decreto ingiuntivo o un atto inerente il processo.

Di cosa si tratta?

In caso di atti giudiziari penali si tratta di indagini oppure richieste di archiviazione approvate, il giorno fissato per l’udienza o una citazione in giudizio. Nel caso di un atto amministrativo potrebbe trattarsi di un ricorso al TAR.

Molti però quando vedono questo codice ricevono poi una normale multa. Se l’atto non viene consegnato dall’ufficiale giudiziario ma dal postino e questi non rintraccia il destinatario, lascia nella buca delle lettere un avviso di giacenza contenente un codice. Tale codice permette di identificare in anteprima il contenuto. Questo avviene anche nel caso dei vari tipi di raccomandata.

Inoltre, grazie al codice a barre è possibile sia visionare la strada percorsa dall’atto giudiziario sia vedere il mittente. Spesso, nel caso di multe, si vede la città di invio diversa dalla propria. Questo perché la multa viene inviata dalla città in cui è stampata e non dalla propria città di residenza, quindi niente paura.

Vari tipi di codice

Oltre all’atto giudiziario 781, ssistono, infatti, anche altri tipi identificati con il codice 786, 781, 782, 788 e 789.

Senza dimenticare anche i vari codici che possono essere contenuti all’interno dell’avviso di raccomandata. Tra i più ricercati figurano le raccomandate market 573, 617, 648, 649 e 665.