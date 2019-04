Bollo auto non pagato: i tempi di prescrizione

Il bollo auto è la tassa automobilistica da pagare ogni anno sulla proprietà del proprio veicolo e, anch’essa come gli altri tributi, ha i suoi tempi di prescrizione.

Quando si prescrive il bollo auto?

In modo particolare ciascuna Regione non può avanzare richiesta di pagamento del bollo auto dopo tre anni. Questi, dunque, sono i termini di prescrizione.

Ma tre anni da cosa? La decorrenza parte dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa andava pagata e si concludono il 31 dicembre del terzo anno.

Dal primo giorno del quarto anno, quindi, qualsiasi richiesta di saldo del bollo auto è da cosiderarsi illegittima perché soggetta a prescrizione. Ovviamente se in questi tre anni giunge un avviso di accertamento, il termine s’interrompe e riparte da zero dal giorno seguente.

Stesso ragionamento in caso di notifica di una cartella esattoriale relativa, sempre, al bollo auto.

Il ricorso per la richiesta illegittima del bollo auto

A questo proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, non essendo indicati termini temporali precisi sulle cartelle di pagamento, per quest’ultime si applicano le norme di prescrizione delle imposte oggetto delle stesse cartelle.

Facile dedurre, quindi, che anche per le cartelle esattoriali relative al bollo auto, la prescrizione è di tre anni. Se dopo questo periodo di tempo dovesse arrivare un avviso di accertamento bisogna contestarlo alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica.

Se ciò non si ricorre, la richiesta di pagamento del bollo auto, anche se illegittima in quanto caduta in prescrizione, dev’essere soddisfatta.

Anche se la cartella esattoriale dovesse giungere dopo più di tre anni dall’avviso di accertamento, l’azione da compiere sarà la medesima, ovvero la contestazione della cartella in Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni.

