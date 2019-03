Cambio residenza: i tempi necessari

Il cambio di residenza è una delle pratiche più diffuse che interessa i cittadini. Viene effettuata soprattutto per motivi di lavoro, e non solo.

Cos’è il cambio di residenza

La residenza è intesa come il luogo in cui una persona stabilisce la propria dimora abituale in maniera costante ma non necessariamente definitiva, in quanto c’è sempre la possibilità, appunto, di fare il cambio.

Anche se possono coincidere, la residenza non dev’essere confusa con il domicilio, che rappresenta invece la località dove un individuo decide di svolgere i propri interessi e affari.

Sostanzialmente il cambio residenza è il trasferimento di un cittadino italiano da un Comune ad un altro, da una casa ad un’altra dello stesso Comune oppure da un territorio situato all’estero ad un Comune italiano.

Chi può fare il cambio di residenza

Cambiare residenza è possibile in tempo reale ma non è un diritto concesso a tutti indistintamente essendoci dei paletti ben precisi fissati dalla legge. In particolare la residenza, definita anche residenza anagrafica, può essere richiesta da:

cittadini italiani maggiorenni iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente in un altro Comune del territorio nazionale;

coloro i quali sono iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero;

chi è stato cancellato per irreperibilità dal registro anagrafe della popolazione residente in un Comune italiano;

lavoratori dipendenti che presentino un passaporto valido, il codice fiscale, la dichiarazione di stato civile, il contratto di lavoro e la lettera di assunzione al Centro per l’Impiego;

lavoratori autonomi che presentino passaporto, codice fiscale, partita Iva, iscrizione alla Camera di Commercio e stato civile;

cittadini della Comunità Europea che esibiscano il permesso o l’attestato di soggiorno;

cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno e passaporto, sia se maggiorenni che minorenni.

Nel caso in cui il trasferimento viene operato da un intero nucleo familiare e non da una sola persona, a presentare la domanda, assieme ad un documento di validità valido, dev’essere un membro maggiorenne della stessa famiglia, responsabile per gli individui sui quali esercita la genitorialità o la tutela.

Le modalità del cambio residenza

La dichiarazione del cambio di residenza va presentata all’ufficio anagrafe competente entro 20 giorni dal trasferimento nel nuovo alloggio inserendo

i dati personali del dichiarante ed eventualmente dei familiari;

il precedente Comune di residenza e il nuovo indirizzo di residenza.

Al modulo occorre allegare la copia del documento d’identità dello stesso dichiarante e degli eventuali familiari.

La dichiarazione della variazione di residenza può essere inoltrata con tre distinte modalità:

presso gli uffici del nuovo Comune compilando l’apposito modulo;

inviare lo stesso modulo assieme ad una copia della carta d’identità via fax, raccomandata o posta ordinaria;

inviare la dichiarazione tramite pec sottoscrivendola con la firma digitale.

I tempi del cambio di residenza

Ma veniamo ai tempi, che oggi sono stati ridotti rispetto al passato tant’è che si parla di cambio di residenza in tempo reale. Infatti la variazione della dimora abituale assume validità dallo stesso giorno in cui si consegna al nuovo Comune la dichiarazione.

Pertanto gli effetti del cambio di residenza partono dal momento in cui si consegna il modulo ed entro due giorni lavorativi dalla sua presentazione, l’ufficiale dell’anagrafe compie le iscrizioni anagrafiche cambiando sul momento la residenza.

Tutto ciò anche se lo svolgimento degli accertamenti anagrafici dovesse allungare i tempi di perfezionamento dell’intera operazione.

Cambiando la residenza si ha diritto

al certificato anagrafico;

all’accesso ai servizi demografici;

all’iscrizione alle liste elettorali del nuovo Comune;

alla scelta del medico di famiglia;

all’opportunità di esibire le pubblicazioni dell’eventuale matrimonio ricevendo gli atti giudiziari;

all’aggiornamento dei documenti personali del richiedente quali tessera sanitaria, elettorale, libretto di circolazione e assicurazione dell’autovettura, patente, carta d’identità e passaporto.

Per questi ultimi, tuttavia, non c’è fretta in quanto si potrà attendere la loro scadenza per apportare le variazioni di rito.

(Foto: www.guidafisco.it)