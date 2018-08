Casino Campione d’Italia: trasformazione in una clinica?

Dopo la fumata nera sulle sorti del Casinò di Campione d’Italia si vocifera già un reinvestimento sulla struttura. Il che forse (ancora nulla di certo) potrebbe portare una boccata d’aria fresca su quelle centinaia di dipendenti che licenziati, rischiano di non trovare più un nuovo lavoro. All’indomani del fallimento del casino di Campione, complice forse anche il boom in Italia dei casino online, Campione d’Italia sta per riprendersi la sua divinità.

Stando a qualche voce di corridoio, non sono pochi gli imprenditori svizzeri che stanno pensando di rimettere in sesto Campione d’Italia grazie ad un progetto che include l’ideazione di una clinica, di un museo, di un complesso di appartamenti. E, rullo d tamburi, anche di un mini casinò, che prevede addirittura l’utilizzo del personale del comune e degli ex dipendenti della sala da gioco.

Campione d’Italia: investono gli svizzeri

Un team di imprenditori svizzeri ha l’intenzione di investire oltre 100 milioni di franchi per rimettere in sesto Campione d’Italia. Nel loro progetto si intravede la costruzione di una clinica medica, un complesso di appartamenti residenziali nonché un museo: tutto all’interno dell’ex Casinò, di cui è stato dichiarato il fallimento qualche settimana fa. E per non far perdere l’identità ad un paese rinomato per la casa da gioco, è prevista anche l’apertura di una piccola sala da gioco (anche se c’è qualche dubbio in merito alla richiesta di autorizzazioni e licenze)

Il gruppo imprenditoriale è guidato dal team Artisa (che vanta circa un miliardo di franchi in finanziamenti in soli 5 anni) che ha tutta l’intenzione di ridare prestigio alla struttura ideata a suo tempo dall’architetto Mario Botta.

Il rumor è stata già confermato dagli stessi imprenditori che voglio a tutti i costi investire nell’enclave, a patto però che Campione possa godere di uno Statuto Speciale.

Dunque gli imprenditori sono pronti a rilevare gli immobili del Comune e rivoluzionare l’assetto del paese. Come prima battura si provvederà alla creazione di una clinica di alta specializzazione (“sulla scia di quella di Zurigo Schultess Klinik”), insieme ad appartamenti medicalizzati per dare alloggio agli ospiti della clinica per la terza e quarta età (tuttavia saranno residenziali) ed infine un museo d’arte internazionale.

Campione d’Italia: e il casino?

Stefano Artioli, presidente di Artisa Group vuole dire addio al vecchio mito del casinò che è stato aperto per 85 anni. Il nuovo investimento deve discostarsi dal vecchio gambling stando all’intenzione del manager e imprenditore elvetico. Campione deve porre ora l’accento su una nuova sfida, che prevede un polo sanitario e residenziale.

Il progetto sa di novità, di modernità, è giovane e pone aspettative sul futuro. Gli imprenditori sperano nella eventualità di trasformare l’enclave nel fiore all’occhiello del Ceresio. Il Casinò aveva debiti anche perché oggi la concorrenza è alle stelle per il boom del gioco online. Campione non è il paese del l’azzardo ma il paese del futuro a cui dare ancora tanta vita ed energia.

Una cosa importante è il riutilizzo del personale che ha perso il lavoro. Artioli dice: “Il personale, sia del Comune che del Casinò, di cui una parte (circa 160 persone, ndr) è a carico della cassa disoccupazione svizzera per un importo di circa 20 milioni di franchi all’anno, il personale, dicevo, verrebbe riqualificato nel settore socio-sanitario e dei servizi. Potrebbe così venir ricollocato nelle nuove infrastrutture. Per pagarle queste persone con la disoccupazione, è molto meglio pagare per riqualificarle”.