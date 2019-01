La Certificazione unica (Cu) 2019 prevede alcune novità importanti. Il documento si arricchisce dei campi dedicati al credito INPS per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e di una sezione per alcune fasce reddituali. Vediamo quindi che cos’è e in cosa consistono nello specifico queste novità introdotte nella Certificazione unica 2019.

Certificazione unica 2019: che cos’è?

La Certificazione unica è un documento che viene rilasciato per attestare i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, i redditi di lavoro autonomi, le provvigioni e redditi diversi e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Viene rilasciata dai sostituti d’imposta (datori di lavoro/Inps/committenti) all’Agenzia delle Entrate e ai percettori delle somme entro le scadenze stabilite.

Certificazione unica 2019: le novità

La Certificazione unica è rilasciata sia all’Agenzia delle Entrate, sia al percettore delle somme. Alle Entrate va trasmesso il “modello ordinario” entro il 7 marzo mentre al percettore il “modello sintetico” entro il 31 marzo.

La novità della Certificazione 2019 riguarda lo spazio ad A.P.E e particolari categorie di reddito. Sono presenti dei campi “per l’indicazione del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016”.

Un’altra novità riguarda l’introduzione nel modello di una sezione apposita per individuare alcune tipologie di reddito che hanno un “inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale”.

