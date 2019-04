Concorso Carabinieri 2019, bando per 3.700 posti

Nuovo interessante Concorso in vista nelle forze armate. Sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, è stato dato annuncio della pubblicazione del bando di Concorso per Allievi Carabinieri con un totale di 3700 posti disponibili.

Concorso Carabinieri, 3 requisiti per 3 tipologie

I requisiti di partecipazione al Concorso per Allievi Carabinieri sono di tipo generale validi per avere accesso alla maggior parte delle procedure concorsuali e quelli più specifici, in base alla tipologia lavorativa.

Quelli generici sono:

maggiore età;

cittadinanza italiana o in uno degli Stati Membri dell’Ue, in Paesi Terzi con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo oppure con titolarità dello status di rifugiato (previa verifica della conoscenza della lingua italiana);

godimento dei diritti civili e politici;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo oppure destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che ostacolino l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985.

I requisiti per Allievi Carabinieri

VFP1 e VFP4

Come accennato, all’interno del bando di Concorso per Allievi Carabinieri sono anche indicati requisiti più specifici pensati per tre particolari figure dell’Arma su cui sono ripartiti i 3700 posti totali: quella per i 2529 posti riservati agli Allievi Carabinieri in ferma quadriennale VFP1 e VFP4, quella per i 1139 Allievi Carabinieri di età non superiore a 26 anni (28 per chi ha svolto il servizio militare) e, infine, per 32 posti di Allievi Carabinieri destinati a chi possiede l’attestato di bilinguismo.

Per la prima tipologia prevista dal Concorso i requisiti di partecipazione sono i seguenti:

età inferiore a 28 anni (non compiuti);

licenza media;

essere in VFP1 in servizio da almeno 6 mesi continuativi;

essere in VFP4 in servizio (con l’esclusione di coloro che si trovano in rafferma biennale);

se militari in servizio, non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi nelle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nel 2019.

Per i 1139, invece, i requisiti sono:

età inferiore a 26 anni o 28 per chi abbia già prestato servizio militare;

diploma di maturità o possibilità di conseguirlo nell’anno scolastico 2018/2019.



I requisiti per il Concorso Carabinieri dei candidati con bilinguismo

Per i 32 posti del Concorso per Allievi Carabinieri riservati ai candidati con bilinguismo sono, infine, necessari tre requisiti:

età compresa tra i 17 e i 26 anni;

diploma di maturità o possibilità di conseguirlo al termine dell’anno scolastico in corso;

attestato di bilinguismo.

La domanda di partecipazione dev’essere redatta e inviata online sul sito dell’Arma dei Carabinieri entro e non oltre il 21 aprile 2019.

Questo Concorso nelle forze armate della Benemerita si aggiunge a quello per Maresciallo Carabinieri e per Allievi Marescialli dell’Esercito.

(Foto: www.termometropolitico.it)