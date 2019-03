Concorso Carabinieri 2019: Bando Ruolo Forestale

Opportunità di lavoro nei Carabinieri nel ruolo di forestale. Infatti, è stato indetto un bando di concorso per la Benemerita, per titoli ed esami, relativamente alla nomina di undici tenenti forestali, con la previsione di una riserva di due posti per militari dell’Arma. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line seguendo la procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dei Carabinieri e la sua scadenza è fissata per il giorno 11 marzo 2019.

Concorso Carabinieri 2019: I requisiti e i limiti d’età

Precisi i requisiti utili per essere ammessi al Concorso Carabinieri 2019 per la selezione degli undici tenenti forestali, dunque per sfruttare questa opportunità di lavoro.

Nel dettaglio, il non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento, dunque che non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio, solo se militari in servizio permanente. Ma anche l’aver tenuto una condotta incensurabile e il non aver riportato nel precedente biennio la sanzione disciplinare più grave della consegna. E l’aver avuto nel biennio antecedente la data di scadenza del bando la qualifica non inferiore a “eccellente”, se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell’Arma.

Altrettanto ben individuati i limiti d’età: quello dei 50 anni, se militari della Benemerita appartenenti ai forestali nei ruoli di ispettore, sovrintendente, appuntato, carabiniere, perito, revisore, collaboratore ed operatore dell’Arma stessa. Ma pure quello dei 40 anni, se appartenenti ai Carabinieri nei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Così come quello dei 34 anni, se ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori delle Forze di completamento (con l’esclusione dei richiamati per l’addestramento finalizzato all’avanzamento del congedo in base all’art. 1255 del decreto legislativo 66 del 15 marzo 2010. Ed infine quello dei 32 anni per coloro che non sono rientranti nelle suddette categorie.

I titoli di studio

Inoltre, per partecipare bisogna avere determinati titoli di studio. Esattamente: Scienze e ingegneria dei materiali (LM-53), Scienze e tecnologie agrarie (LM-69), Scienze e tecnologie alimentari (LM-70), Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73), Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75), Scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86), Architettura del paesaggio (LM-03). Ancora, Conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10), Giurisprudenza (LMG-01), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Scienze della sicurezza (LM-26), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35), Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48). In ultimo, Biologia (LM-6), Biotecnologie agrarie (LM-7), Biotecnologie industriali (LM-8), Scienze della natura (LM-60), Scienze e tecnologie geologiche (LM-74), Scienze geofisiche (LM-79), Scienze geografiche (LM-80).

Le fasi di concorso

Il concorso si articolerà in otto fasi: due prove scritte, valutazione dei titoli di merito, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici, accertamenti attitudinali, prova orale e prova facoltativa di lingua straniera.

Il tutto potrà essere preceduto da un’eventuale prova di preselezione che si terrà a Roma presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma.