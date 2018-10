Concorso Polizia Locale: uscito il Bando

Finalmente disponibile il concorso Polizia Locale. Il bando è uscito sulla Gazzetta Ufficiale e spiega le modalità per diventare agenti.

Concorso Polizia Locale: il Bando

Novità per il concorso Polizia Locale. Infatti, è stato reso noto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato full time per agenti di polizia locale. Il bando è statoindetto dal Comune di Trecate in provincia di Novara. Il bando prevede un trattamento annuo pari a 20.344 euro, circa 1.700 euro al mese. La scadenza del bando è fissata, come riportato ufficialmente sulla Gazzetta, al 22 ottobre.

In cosa consiste l’esame per essere selezionati? Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale, le materie dettagliate sono tutte riportate all’interno del bando. I candidati devono anche sottoporsi ad una prova preselettiva che dimostri la prestanza fisica del partecipante e la sua idoneità a prendere parte alle prove concorsuali.

Requisiti

Quali sono i requisiti per entrare a far parte del corpo di polizia? Possono partecipare i candidati che hanno conseguito la maturità e ovviamente che siano maggiorenni. E comunque non abbiano superato i trentacinque anni di età. Per quanto riguarda i requisiti fisici le donne devono essere alte almeno 1.65 metri mentre gli uomini 1.72. Inoltre, i candidati dovrano dimostrare in fase di colloquio un’attitudine fisica per lo svolgimento di questa attività.

Coloro che prendono parte alla selezione devono essere cittadini italiani o europei, non devono aver ricevuto condanne penali o altri tipi di restrizioni previste dalla legge. E devono aver espletato il servizio militare se previsto e non essersi dichiarati contrari all’uso di armi. Devono avere una patente di guida B o superiore e conoscere almeno un’altra lingua oltre l’italiano come inglese, francese, tedesco, spagnolo. I futuri agenti devono inoltre essere nel pieno godimento delle loro facoltà di voto e non devono mai essere stati licenziati da un pubblico impiego.

Domanda da presentare

Come presentare la domanda? Per partecipare alla selezione di agenti di polizia è necessario, come riportato sul bando, presentare la domanda entro il 22 ottobre 2018 alle ore 13:00. Lo si dovrà fare a mano, a mezzo raccomandata o tramite posta certificata ai seguenti indirizzi: Protocollo Generale del Comune di Trecate – Piazza Cavour, 24 – 28069 – Trecate (NO).

Il concorso per accedere alla polizia locale è uno dei più ambiti. Si tratta di un bando che viene pubblicato di tanto in tanto dai comuni che ne hanno necessità ma le richieste sono moltissime trattandosi di un posto pubblico con un contratto di accesso notevole. Stessa cosa vale per il concorso Arma dei Carabinieri.

[Foto: www.comune.sandonatomilanese.mi.it]